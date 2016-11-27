 صور مثيرة وفاضحة للفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها ... وهذه هي التفاصيل ﻿
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صور مثيرة وفاضحة للفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها ... وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 13:32 صور مثيرة وفاضحة للفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها ... وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
صور مثيرة وفاضحة للفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها ... وهذه هي التفاصيل
تمكنت ''شوف تيفي'' من الوصول إلى حساب شخصي بالفايسبوك للفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' والتي اتهمت الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا.

"شوف تيفي"

 

تمكنت "شوف تيفي" من الوصول إلى حساب شخصي بالفايسبوك للفتاة الفرنسية "لورا بريول" والتي اتهمت الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا.

وتوجد بهذا الحساب الذي تم إنشاءه سنة 2014، مجموعة من الصور للفتاة الفرنسية والتي التقطت لها خلال عملها كعارضة للأزياء خلال السنوات الأخيرة.

وظهرت بريول في بعض الصور في وضعيات فاضحة، بل عارية تتبادل القبل مع أحد الأشخاص، أو ترتدي ملابس داخلية فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي" كانت الوحيدة التي انفردت بالكشف عن تحركات الفتاة الفرنسية "لورا بريول" المختفية عن الأنظار، ونشرت مقطع فيديو يوثق هذه التحركات.

 

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفتاة الفرنسية سعد لمجرد عارضة الأزياء لورا بريول

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