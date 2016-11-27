صور مثيرة وفاضحة للفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها ... وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت ''شوف تيفي'' من الوصول إلى حساب شخصي بالفايسبوك للفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' والتي اتهمت الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا.

"شوف تيفي"

تمكنت "شوف تيفي" من الوصول إلى حساب شخصي بالفايسبوك للفتاة الفرنسية "لورا بريول" والتي اتهمت الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا.

وتوجد بهذا الحساب الذي تم إنشاءه سنة 2014، مجموعة من الصور للفتاة الفرنسية والتي التقطت لها خلال عملها كعارضة للأزياء خلال السنوات الأخيرة.

وظهرت بريول في بعض الصور في وضعيات فاضحة، بل عارية تتبادل القبل مع أحد الأشخاص، أو ترتدي ملابس داخلية فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي" كانت الوحيدة التي انفردت بالكشف عن تحركات الفتاة الفرنسية "لورا بريول" المختفية عن الأنظار، ونشرت مقطع فيديو يوثق هذه التحركات.