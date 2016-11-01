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الملك يواصل جولته الإفريقية و نيجيريا المحطة المقبلة في أول زيارة

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 12:53 الملك يواصل جولته الإفريقية و نيجيريا المحطة المقبلة في أول زيارة | بوليتيك
الملك يواصل جولته الإفريقية و نيجيريا المحطة المقبلة في أول زيارة
كشفت وسائل إعلام ملغاشية، أن الملك محمد السادس سيغادر مدغشقر في الساعات القليلة المقبلة، متوجها نحو أبوجا عاصمة نيجيريا.

شوف تيفي



كشفت وسائل إعلام ملغاشية، أن الملك محمد السادس سيغادر مدغشقر في الساعات القليلة المقبلة، متوجها نحو أبوجا عاصمة نيجيريا.

وإستنادا لذات المصادر، فالملك محمد السادس صرح في الندوة الصحفية التاريخية لوسائل الإعلام بمدغشقر أمس الجمعة، أنه سيواصل جولته الإفريقية، حيث من المرتقب أن يحل بمدينة أبوجا النيجيرية خلال الساعات القليلة القادمة.

وتعد الزيارة الملكية لجمهورية نيجيريا، الأولى من نوعها للملك محمد السادس خاصة وأن السياسة الخارجية لجمهورية نيجيريا، تدعم أطروحة الانفصال في الصحراء المغربية.

ورغم التوتر النسبي في العلاقات بين البلدين بسبب الموقف النيجري المتذبذب حول الصحراء المغربية، ورفض الملك إجراء إتصال هاتفي في شهر مارس الماضي حسب بلاغ سابق لوزارة الخارجية التي أعلنت " أن السلطات النيجيرية، تقدمت من خلال رئاسة جمهوريتها، بطلب من أجل إجراء اتصال هاتفي بين رئيس هذا البلد، والملك محمد السادس وإيفاد مبعوث إلى المغرب"، لكن الملك محمد السادس "رأى أنه لم يكن مناسبا الاستجابة لهذا الطلب، بالنظر لارتباط هذا المسعى باستحقاقات انتخابية هامة بهذا البلد، كما أنه قد يحمل على الاعتقاد بوجود تقارب بين المغرب ونيجيريا إزاء القضايا الوطنية والعربية الإسلامية المقدسة".



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