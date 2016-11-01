 هذا هو مصير المشرمل الذي روع بائعي الدجاج بدمنات بواسطة سيف+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هذا هو جديد اعتصام ثلاثة أشخاص فوق لاقط هوائي بتيفلت | مجتمع

عاجل.. هذا هو جديد اعتصام ثلاثة أشخاص فوق لاقط هوائي بتيفلت

عاجل.. مفتش شرطة يضطر لإطلاق خمس رصاصات لتوقيف شخص مسلح بسيف روع الناس في حفل زفاف وعرض سلامة عناصر الأمن للخطر بالسمارة.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. مفتش شرطة يضطر لإطلاق خمس رصاصات لتوقيف شخص مسلح بسيف روع الناس في حفل زفاف وعرض سلامة عناصر

وسط مطالب بفك الإرتباط...إنتقادات للعنصر بعد انفجار قضية 50 مليون سنتيم مقابل موقع إلكتروني | بوليتيك

وسط مطالب بفك الإرتباط...إنتقادات للعنصر بعد انفجار قضية 50 مليون سنتيم مقابل موقع إلكتروني

عاجل.. ها شنو لقا البوليس في محطة عين السبع للقطار | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شنو لقا البوليس في محطة عين السبع للقطار

صور مثيرة وفاضحة للفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها ... وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

صور مثيرة وفاضحة للفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها ... وهذه هي التفاصيل

عاجل.. الحموشي يكشف عن حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة ويكشف حقيقة الفيديوهات المتداولة | مجتمع

عاجل.. الحموشي يكشف عن حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة ويكشف حقيقة

الملك يواصل جولته الإفريقية و نيجيريا المحطة المقبلة في أول زيارة | بوليتيك

الملك يواصل جولته الإفريقية و نيجيريا المحطة المقبلة في أول زيارة

هذا هو مصير المشرمل الذي روع بائعي الدجاج بدمنات بواسطة سيف+فيديو | دولي

هذا هو مصير المشرمل الذي روع بائعي الدجاج بدمنات بواسطة سيف+فيديو

الجزائر تعلن الحداد على فيديل كاسترو بعد إرتدائه قميص المنتخب الجزائري لكرة القدم في عيد ميلاده 90 | دولي

الجزائر تعلن الحداد على ''فيديل كاسترو'' بعد إرتدائه قميص المنتخب الجزائري لكرة القدم في عيد ميلاده

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

هذا هو مصير المشرمل الذي روع بائعي الدجاج بدمنات بواسطة سيف+فيديو

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 12:49 هذا هو مصير المشرمل الذي روع بائعي الدجاج بدمنات بواسطة سيف+فيديو | دولي
هذا هو مصير المشرمل الذي روع بائعي الدجاج بدمنات بواسطة سيف+فيديو
تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة دمنات، مساء أول أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح العمديين، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة دمنات، مساء أول أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح العمديين، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن كانت قد رصدت شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت، يوثق لعملية سرقة تحت التهديد يرتكبها المشتبه فيه البالغ من العمر 45 سنة وذلك بعدما ظهر في التسجيلات المصورة وهو بصدد ابتزاز صاحب محل لبيع الدواجن تحت التهديد بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وأوضح البلاغ أنه تم الاستماع إلى صاحب المحل التجاري باعتباره ضحية لفعل إجرامي، كما تم الاستماع لشاهدين في النازلة، وكذا حجز السكين المستعمل في عملية التهديد، في حين تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار التفاعل الجدي لمصالح الأمن مع كل التسجيلات التي توثق لأعمال إجرامية، كما أنها تدخل في سياق توطيد التدخلات الشرطة الرامية لمكافحة كل أشكال الجريمة.
وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل، تداولت مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله شخص يحمل سيفا ويهدد حياة بائعي الدجاج بدمنات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة دمنات شريط فيديو مصالح الأمن الانترنيت الجرح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الجزائر تعلن الحداد على فيديل كاسترو بعد إرتدائه قميص المنتخب الجزائري لكرة القدم في عيد ميلاده 90 | دولي

الجزائر تعلن الحداد على ''فيديل كاسترو'' بعد إرتدائه قميص المنتخب الجزائري لكرة القدم في عيد ميلاده 90

عاجل..انفجار شاحنة وقود يسقط العشرات من القتلى بالسودان | دولي

عاجل..انفجار شاحنة وقود يسقط العشرات من القتلى بالسودان

مجهولون يدخلون مسجدا في السويد ويرسمون على الجدار عبارات عنصرية | دولي

مجهولون يدخلون مسجدا في السويد ويرسمون على الجدار عبارات عنصرية

الداخلية السعودية تعلن القبض على منتسب لتنظيم الدولة الاسلامية قتل جنديا شمال المملكة | دولي

الداخلية السعودية تعلن القبض على منتسب لتنظيم الدولة الاسلامية قتل جنديا شمال المملكة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس: ها شنو قالوا المغاربة على العنف ضد النساء..أجوبة مثيرة | نسولو الناس
منذ 2 ساعات

نسولو الناس: ها شنو قالوا المغاربة على العنف ضد النساء..أجوبة مثيرة

فيديو يدمي القلوب بعد فاجعة سلا: شهادات صادمة تكشف تفاصيل انهيار منزل على مجموعة من الأطفال | خارج البلاطو

فيديو يدمي القلوب بعد فاجعة سلا: شهادات صادمة تكشف تفاصيل انهيار منزل على مجموعة من الأطفال

بالفيديو | بطل العالم للشطرنج يسقط من الطابق الـ12 | قنوات أخرى

بالفيديو | بطل العالم للشطرنج يسقط من الطابق الـ12

بالفيديو | شاهد مدينة الفنيدق كما لم ترها من قبل ! | قنوات أخرى

بالفيديو | شاهد مدينة الفنيدق كما لم ترها من قبل !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هذا هو جديد اعتصام ثلاثة أشخاص فوق لاقط هوائي بتيفلت | مجتمع
منذ 4 دقائق

عاجل.. هذا هو جديد اعتصام ثلاثة أشخاص فوق لاقط هوائي بتيفلت

عاجل.. مفتش شرطة يضطر لإطلاق خمس رصاصات لتوقيف شخص مسلح بسيف روع الناس في حفل زفاف وعرض سلامة عناصر الأمن للخطر بالسمارة.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. مفتش شرطة يضطر لإطلاق خمس رصاصات لتوقيف شخص مسلح بسيف روع الناس في حفل زفاف وعرض سلامة عناصر

وسط مطالب بفك الإرتباط...إنتقادات للعنصر بعد انفجار قضية 50 مليون سنتيم مقابل موقع إلكتروني | بوليتيك

وسط مطالب بفك الإرتباط...إنتقادات للعنصر بعد انفجار قضية 50 مليون سنتيم مقابل موقع إلكتروني

عاجل.. ها شنو لقا البوليس في محطة عين السبع للقطار | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شنو لقا البوليس في محطة عين السبع للقطار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.