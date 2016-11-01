هذا هو مصير المشرمل الذي روع بائعي الدجاج بدمنات بواسطة سيف+فيديو ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة دمنات، مساء أول أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح العمديين، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح

"شوف تيفي"



تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة دمنات، مساء أول أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح العمديين، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن كانت قد رصدت شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت، يوثق لعملية سرقة تحت التهديد يرتكبها المشتبه فيه البالغ من العمر 45 سنة وذلك بعدما ظهر في التسجيلات المصورة وهو بصدد ابتزاز صاحب محل لبيع الدواجن تحت التهديد بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وأوضح البلاغ أنه تم الاستماع إلى صاحب المحل التجاري باعتباره ضحية لفعل إجرامي، كما تم الاستماع لشاهدين في النازلة، وكذا حجز السكين المستعمل في عملية التهديد، في حين تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار التفاعل الجدي لمصالح الأمن مع كل التسجيلات التي توثق لأعمال إجرامية، كما أنها تدخل في سياق توطيد التدخلات الشرطة الرامية لمكافحة كل أشكال الجريمة.

وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل، تداولت مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله شخص يحمل سيفا ويهدد حياة بائعي الدجاج بدمنات.



