الجزائر تعلن الحداد على ''فيديل كاسترو'' بعد إرتدائه قميص المنتخب الجزائري لكرة القدم في عيد ميلاده 90 ﻿

أعلنت الجزائر أمس السبت حدادا وطنيا يستمر 8 أيام ابتداء من الأحد إثر وفاة زعيم الثورة الكوبية فيديل كاسترو الجمعة عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

شوف تيفي



أعلنت الجزائر أمس السبت حدادا وطنيا يستمر 8 أيام ابتداء من الأحد إثر وفاة زعيم الثورة الكوبية فيديل كاسترو الجمعة عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

وجاء في بيان صادر عن ديوان الرئاسة،: "قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إعلان الحداد الوطني لمدة 8 أيام بداية من الأحد على رحيل الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو".

واعتبر بوتفليقة في رسالة تعزية للرئيس راؤول كاسترو، أنه "فقد شخصيا صديقا ورفيق درب لأكثر من 50 سنة، وهي خسارة أيضا للشعب الجزائري الذي تربطه علاقة خاصة بالقائد".

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية كاسترو، بأنه "صديق الجزائر الوفي"، حتى أنه "ارتدى لباس المنتخب الجزائري لكرة القدم" أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ90، حيث زار كاسترو الجزائر في 1972 و1976 كما شارك في قمة دول عدم الانحياز في الجزائر في 1973.

وبعيد إعلان استقلال الجزائر في 1962، قام رئيس الجزائر السابق أحمد بن بلة بزيارة كوبا، فيما بوتفليقة إنتقل للعاصمة هافانا مرتين في 2000 و2009

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و وحسب "وكالة رويترز" فرئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال كان آخر المسؤولين الأجانب الذين التقاهم كاسترو خلال الزيارة التي قام بها لهافانا بين الـ12 والـ14 أكتوبر الماضي.





