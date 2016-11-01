عاجل.. حريق مهول في ''كابانوات'' بسيدي رحال الشاطئ ﻿

اندلع صباح اليوم الأحد، حريق مهول، بمنازل سياحية تتواجد على مستوى شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء.



"شوف تيفي"



اندلع صباح اليوم الأحد، حريق مهول، بمنازل سياحية تتواجد على مستوى شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن النيران اندلعت بخمسة "كابوانوات"، قبل أن يتم إخمادها من طرف المتواجدين بعين المكان.



وأضاف المصدر ذاته بأن أسباب اندلاع النيران، تبقى إلى حدود اللحظة مجهولة، موضحا بأن مصالح الدرك الملكي حلت بالمكان من أجل المعاينة.





