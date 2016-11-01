صادم : إغتصاب طفل يبلغ 4 سنوات من طرف طليق خالته داخل محل تجاري بأكادير ﻿

تعرض طفل يبلغ من العمر أربع سنوات تقريبا، لإعتداء جنسي من طرف طليق خالته الذي يملك محلا تجاريا بجماعة الدراركة التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان.

شوف تيفي



تعرض طفل يبلغ من العمر أربع سنوات تقريبا، لإعتداء جنسي من طرف طليق خالته الذي يملك محلا تجاريا بجماعة الدراركة التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان.



وحسب معلومات إستقتها "شوف تيفي" من مصادرها بجماعة الدراركة التي إهتزت من جديد أول يوم أمس الجمعة على وقع الفضيحة، حيث أن الجاني ليس سوى طليق خالة الطفل الضحية.

وإستنادا لذات المصادر، فقد قام الجاني بإستدراج هذا الأخير وتعريضه للاعتداء الجنسي بالمحل التجاري الذي يشغله ، حيث عمد إلى مد الطفل بعلبة "حلوى" في محاولة إلى إسكات الطفل الذي لم يتوقف عن الصراخ بسبب الألم عن عملية الإغتصاب.

وأضافت ذات المصادر، أن الطفل الضحية أخبر عائلته بما تعرض له على يد طليق إبن خالته، حيث تقدم أب الطفل بشكاية في النازلة إلى رجال الدرك الملكي التي أوقفت الجاني بتعليمات من النيابة العامة لتعميق البحث معه قبل عرضه على العدالة.