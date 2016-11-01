يا ربي السلامة.. العثور على سحر خطير داخل بطن حمامة في بني ملال ﻿

"شوف تيفي"
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر مجموعة من الشبان عثروا على سحر خطير ببني ملال، استهدف تأذية زوج وزوجته، وقد تم وضعه داخل بطن حمامة قبل أن يتم دفنها.
ويظهر هذا الفيديو بعض الشبان وهم يحاولون فك هذا السحر الذي وصفوه بالخطير، والذي يتكون من قنينة زجاجية وغطاء "طاجين" وجيفة حمامة.
وفور تداول هذا الفيديو المثير، تفاعل النشطاء بشكل كبير معه حيث عبر الجميع عن غضبهم الشديد من مثل هذه الممارسات الشيطانية التي لا تمت للدين الإسلامي بصلة.
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