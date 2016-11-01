هام للراغبين في الزواج..النوم إلى جانب الشريك يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة..وها علاش ﻿

كشفت دراسة جديدة بأن النوم إلى جانب شريك الحياة قد يكون مصدرا لتدهور الحالة الصحية للشريكين ''الزوجين'' باعتبار أنه يمكن أن يعرضهما لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب.

"شوف تيفي"





كشفت دراسة جديدة بأن النوم إلى جانب شريك الحياة قد يكون مصدرا لتدهور الحالة الصحية للشريكين "الزوجين" باعتبار أنه يمكن أن يعرضهما لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب.



وحسب موقع "روسيا اليوم" نقل عن موقع " الاندبنتدت"، فإن بعض العادات السيئة في النوم مثل الشخير واحدة من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الأزواج تمنعك من الحصول على قسط كاف من النوم، ما يجعلك تعاني من بعض أعراض الأرق ومن الصداع، وفي بعض الأحيان قد تسبب قلة النوم زيادة في فرص الإصابة بالاكتئاب أو بنوبة قلبية أو الإصابة بسكتة دماغية، كما تتسبب قلة النوم أيضا في تدمير بشرتنا حيث توصل الباحثون إلى أن من يعانون من قلة النوم يخسرون نحو 30 في المائة من الماء بعد 72 ساعة زيادة عن الذين يحظون بنوم جيد.



وأضاف الموقع ذاته بأنه وفي دراسة حديثة أجرتها جامعة ليدز البريطانية وجد الباحثون أن 29 في المائة من الناس يلقون باللوم على شركاء حياتهم في عدم الحصول على قسط كاف من النوم، وقد

قالت خبيرة النوم نيرينا راملاخان "إن ما يقارب ثلث البريطانيين لا يستطيعون الحصول على ليلة نوم جيدة لأنهم منزعجون من شركاء عيشهم".



وتشير الدراسة إلى أن قلة النوم عادة ما تسبب سوء المزاج وعدم القدرة على التركيز ولكنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بمجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكر، وهذا ما يتطلب إعادة النظر في طرق النوم وذلك عبر النوم في غرفة منفصلة أو سرير منفصل،مؤكدة في الوقت ذاته بأن قلة النوم تؤثر سلبا على القرارات التي يتم اتخاذها بعد ليلة نوم سيئة حيث وجدت الدراسة أن نسبة المشاركين الذين اتخذوا قرارات غير منضبطة في العمل كانت أعلى بين من حرموا من النوم لمدة 35 ساعة.