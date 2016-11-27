عاجل... وبالصور إلقاء القبض على مشرمل خطير تعدى على بنت دركي و هاكيفاش ﻿

تمكنت عناصر الأمن بمدينة الصويرة قبل قليل من القبض على مشرمل خطير مسلح بالسلاح الأبيض بالقرب من فندق ''ميرامار '' وذلك بعد تهديده للمارة ومحاولة سلب ممتلكاتهم بالقوة .

"شوف تيفي " : علاء الصنوبري

تمكنت عناصر الأمن بمدينة الصويرة قبل قليل من القبض على مشرمل خطير مسلح بالسلاح الأبيض بالقرب من فندق "ميرامار " وذلك بعد تهديده للمارة ومحاولة سلب ممتلكاتهم بالقوة .

و تعود وقائع الحادث إلى تعرض فتاة في العشرينيات من عمرها صباح اليوم بالقرب من دار الشباب المدينة إلى محاولة السرقة بالإكراه من طرف المتهم و هو من الوافدين الجدد على مدينة الصويرة, حيث و بمجرد مرور أحد الأشخاص من القرب منهما ارتبك المتهم و حاول التظاهر بالهدوء الشيء الذي استغلته الفتاة التي يعمل والدها دركي بالمدينة لتدفعه و تفر هاربة مما أثار انتباه المارة الذين حاولوا القبض عليه و محاصرته الى حين وصول رجال الأمن .