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عاجل... وبالصور إلقاء القبض على مشرمل خطير تعدى على بنت دركي و هاكيفاش

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 11:30 عاجل... وبالصور إلقاء القبض على مشرمل خطير تعدى على بنت دركي و هاكيفاش | حوادث و حقوق
عاجل... وبالصور إلقاء القبض على مشرمل خطير تعدى على بنت دركي و هاكيفاش
تمكنت عناصر الأمن بمدينة الصويرة قبل قليل من القبض على مشرمل خطير مسلح بالسلاح الأبيض بالقرب من فندق ''ميرامار '' وذلك بعد تهديده للمارة ومحاولة سلب ممتلكاتهم بالقوة .

"شوف تيفي " : علاء الصنوبري

تمكنت عناصر الأمن بمدينة الصويرة قبل قليل من القبض على مشرمل خطير مسلح بالسلاح الأبيض بالقرب من فندق "ميرامار " وذلك بعد تهديده للمارة ومحاولة سلب ممتلكاتهم بالقوة .

و تعود وقائع الحادث إلى تعرض فتاة في العشرينيات من عمرها صباح اليوم بالقرب من دار الشباب المدينة إلى محاولة السرقة بالإكراه من طرف المتهم و هو من الوافدين الجدد على مدينة الصويرة, حيث و بمجرد مرور أحد الأشخاص من القرب منهما ارتبك المتهم و حاول التظاهر بالهدوء الشيء الذي استغلته الفتاة التي يعمل والدها دركي بالمدينة لتدفعه و تفر هاربة مما أثار انتباه المارة الذين حاولوا القبض عليه و محاصرته الى حين وصول رجال الأمن .

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عاجل... وبالصور إلقاء القبض على مشرمل خطير تعدى على بنت دركي و هاكيفاش

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