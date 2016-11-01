مؤلم وبالصورة.. فتاة محجبة حاولت شرب سم الفئران ورمي نفسها بالبحر بطنجة..وها شنو وقع ليها ﻿

حاولت فتاة أمس السبت بمدينة طنجة الانتحار بطريقة مروعة، إلا أن تدخل مجموعة من المواطنين وقف دون إنهاء الفتاة المحجبة لحياتها.

"شوف تيفي"

حاولت فتاة أمس السبت بمدينة طنجة الانتحار بطريقة مروعة، إلا أن تدخل مجموعة من المواطنين وقف دون إنهاء الفتاة المحجبة لحياتها.

وحسب مصادر طنجاوية فإن الفتاة وهي في عقدها الثاني، حاولت تناول سم الفئران وإلقاء نفسها في مياه البحر إلا أن مجموعة من المواطنين، كانوا بعين المكان تدخلوا في الوقت المناسب وأنقذوها من موت محقق.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الأسباب التي دفعت الفتاة إلى التفكير بالانتحار تبقى مجهولة، موضحة بأن هذه الأخيرة كانت يائسة من الحياة وترغب بشدة في إنهائها.