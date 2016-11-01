فيديو جد خطير يشعل الفايسبوك.. مشرمل هاز سيف وكيخلع في الناس في دمنات..تفاصيل مثيرة ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو خطير، ظهر خلاله شخص وهو يحمل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير عبارة عن ''سيف''.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو خطير، ظهر خلاله شخص وهو يحمل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير عبارة عن "سيف".

وحسب متداولي هذا الفيديو فإن التفاصيل وقعت بمنطقة دمنات، موضحين بأن "المشرمل" الذي ظهر في الفيديو يقوم بإرعاب أصحاب محلات بيع الدواجن، في محاولة منه لسلبهم الدجاج بالقوة.

وطالب النشطاء المصالح الأمنية بمنطقة دمنات بفتح تحقيق بهذا الخصوص والتعرف على هوية هذا "المشرمل" لاعتقاله في أقرب وقت ممكن، وبالتالي وضع حد لمسلسل إرعابه للباعة وللمواطنين بواسطة سيف من الحجم الكبير.