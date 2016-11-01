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هام..هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية كثيفة اليوم الأحد

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 10:46 هام..هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية كثيفة اليوم الأحد | مجتمع
هام..هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية كثيفة اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل المناطق الشمالية والداخلية وشرق المملكة، مع نزول أمطار وزخات مطرية رعدية فوق سهول المحيط

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل المناطق الشمالية والداخلية وشرق المملكة، مع نزول أمطار وزخات مطرية رعدية فوق سهول المحيط الأطلسي الممتدة ما بين طنجة وأكادير، إضافة إلى مناطق الريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسهول المجاورة لهما.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية ضعيفة في بعض الأحيان فوق المنطقة الشرقية، كما ستسجل بعض التساقطات الثلجية فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط التي لا يتعدى علوها ألف و600 متر، فيما ستظل الأجواء غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

أما الرياح، فستهب معتدلة أحيانا إلى قوية نوعا ما من الجنوب الغربي أو من الغرب بشمال البلاد، وضعيفة إلى معتدلة وجنوبية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بالأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 درجات ودرجتين بالمرتفعات، وما بين درجتين وست درجات بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 5 و10 درجات بالسايس وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز والرحامنة، وستكون ما بين 10 و14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 5 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسايس والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز والرحامنة، وداخل منطقة الشياظمة والجنوب الشرقي، وما بين 14 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وستكون ما بين 18 و 24 درجة بجنوب البلاد.

وعن حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وراس غير، وهائجا ما بين راس غير وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طرفاية.

 

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