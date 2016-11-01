عاجل..انفجار شاحنة وقود يسقط العشرات من القتلى بالسودان ﻿

لقي 30 شخصا مصرعهم حرقا، وأصيب 35 آخرون بإصابات وحروق مختلفة، إثر انقلاب شاحنة وقود محملة بالمواد البترولية، وانفجارها أثناء محاولة الأهالي أخذ ما بها من بنزين، بمنطقة فداسي الحليمات بدولة

"شوف تيفي"

لقي 30 شخصا مصرعهم حرقا، وأصيب 35 آخرون بإصابات وحروق مختلفة، إثر انقلاب شاحنة وقود محملة بالمواد البترولية، وانفجارها أثناء محاولة الأهالي أخذ ما بها من بنزين، بمنطقة فداسي الحليمات بدولة السودان،وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عربية

وأوضحت المصادر ذاتها اليوم الأحد، بأن الشاحنة، كانت تسير على طريق الخرطوم – مدني، وعند منطقة فداسي الحليمات اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، فانقلبت السيارة على جانب الطريق.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أهالي المنطقة خرج والتفوا حول الشاحنة، محاولين الحصول على البنزين الذي كان يتسرب من فتحات أحدثها الانقلاب في وأثناء ذلك انفجرت الشاحنة وأحدثت حريقا هائلا، نتج عنه مصرع 30 شخصا حرقا وتفحم عدد من الجثث، وإصابة 35 آخرين بحروق وإصابات مختلفة، كما احترق عدد من السيارات المتواجدة بمكان الحادث.

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