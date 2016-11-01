 عاجل..انفجار شاحنة وقود يسقط العشرات من القتلى بالسودان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للراغبين في الزواج..النوم إلى جانب الشريك يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة..وها علاش | مجتمع

هام للراغبين في الزواج..النوم إلى جانب الشريك يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة..وها علاش

عاجل... وبالصور إلقاء القبض على مشرمل خطير تعدى على بنت دركي و هاكيفاش | حوادث و حقوق

عاجل... وبالصور إلقاء القبض على مشرمل خطير تعدى على بنت دركي و هاكيفاش

مؤلم وبالصورة.. فتاة محجبة حاولت شرب سم الفئران ورمي نفسها بالبحر بطنجة..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. فتاة محجبة حاولت شرب سم الفئران ورمي نفسها بالبحر بطنجة..وها شنو وقع ليها

فيديو جد خطير يشعل الفايسبوك.. مشرمل هاز سيف وكيخلع في الناس في دمنات..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يشعل الفايسبوك.. مشرمل هاز سيف وكيخلع في الناس في دمنات..تفاصيل مثيرة

هام..هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية كثيفة اليوم الأحد | مجتمع

هام..هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية كثيفة اليوم الأحد

عاجل..انفجار شاحنة وقود يسقط العشرات من القتلى بالسودان | دولي

عاجل..انفجار شاحنة وقود يسقط العشرات من القتلى بالسودان

الفايسبوك يضيف ميزة جديدة لمستخدميه تخص الويفي | نت 2.0

الفايسبوك يضيف ميزة جديدة لمستخدميه تخص ''الويفي''

مجهولون يدخلون مسجدا في السويد ويرسمون على الجدار عبارات عنصرية | دولي

مجهولون يدخلون مسجدا في السويد ويرسمون على الجدار عبارات عنصرية

ملف الأساتذة المتدربين يعود للحوار من جديد بعد أسبوعين من الإحتجاج | بوليتيك

ملف الأساتذة المتدربين يعود للحوار من جديد بعد أسبوعين من الإحتجاج

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

عاجل..انفجار شاحنة وقود يسقط العشرات من القتلى بالسودان

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 10:37 عاجل..انفجار شاحنة وقود يسقط العشرات من القتلى بالسودان | دولي
عاجل..انفجار شاحنة وقود يسقط العشرات من القتلى بالسودان
لقي 30 شخصا مصرعهم حرقا، وأصيب 35 آخرون بإصابات وحروق مختلفة، إثر انقلاب شاحنة وقود محملة بالمواد البترولية، وانفجارها أثناء محاولة الأهالي أخذ ما بها من بنزين، بمنطقة فداسي الحليمات بدولة

"شوف تيفي"

 

لقي 30 شخصا مصرعهم حرقا، وأصيب 35 آخرون بإصابات وحروق مختلفة، إثر انقلاب شاحنة وقود محملة بالمواد البترولية، وانفجارها أثناء محاولة الأهالي أخذ ما بها من بنزين، بمنطقة فداسي الحليمات بدولة السودان،وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عربية

وأوضحت المصادر ذاتها اليوم الأحد، بأن الشاحنة، كانت تسير على طريق الخرطوم – مدني، وعند منطقة فداسي الحليمات اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، فانقلبت السيارة على جانب الطريق.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أهالي المنطقة خرج والتفوا حول الشاحنة، محاولين الحصول على البنزين الذي كان يتسرب من فتحات أحدثها الانقلاب في وأثناء ذلك انفجرت الشاحنة وأحدثت حريقا هائلا، نتج عنه مصرع 30 شخصا حرقا وتفحم عدد من الجثث، وإصابة 35 آخرين بحروق وإصابات مختلفة، كما احترق عدد من السيارات المتواجدة بمكان الحادث.

.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شاحنة وقود العجلات السيارة الشاحنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مجهولون يدخلون مسجدا في السويد ويرسمون على الجدار عبارات عنصرية | دولي

مجهولون يدخلون مسجدا في السويد ويرسمون على الجدار عبارات عنصرية

الداخلية السعودية تعلن القبض على منتسب لتنظيم الدولة الاسلامية قتل جنديا شمال المملكة | دولي

الداخلية السعودية تعلن القبض على منتسب لتنظيم الدولة الاسلامية قتل جنديا شمال المملكة

مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد ابتلاعه 135 كبسولة من الحشيش | دولي

مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد ابتلاعه 135 كبسولة من الحشيش

بعد رحيل أب الثورة..كوبا تعلن الحداد لمدة 9 أيام | دولي

بعد رحيل أب الثورة..كوبا تعلن الحداد لمدة 9 أيام

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | بطل العالم للشطرنج يسقط من الطابق الـ12 | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو | بطل العالم للشطرنج يسقط من الطابق الـ12

بالفيديو | شاهد مدينة الفنيدق كما لم ترها من قبل ! | قنوات أخرى

بالفيديو | شاهد مدينة الفنيدق كما لم ترها من قبل !

فيديو خطير.. سرقولو التليفون ديالو ونوض الحيحة وبدا كيشرمل راسو قدام البار وهو سكران بأكادير | زووم

فيديو خطير.. سرقولو التليفون ديالو ونوض الحيحة وبدا كيشرمل راسو قدام البار وهو سكران بأكادير

وفاة المصور البريطاني ديفيد هاميلتون عن عمر ناهز 83 عاما، الشرطة الفرنسية أكّدت أنّه انتحر… | قنوات أخرى

وفاة المصور البريطاني ديفيد هاميلتون عن عمر ناهز 83 عاما، الشرطة الفرنسية أكّدت أنّه انتحر…

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام للراغبين في الزواج..النوم إلى جانب الشريك يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة..وها علاش | مجتمع
منذ 7 دقائق

هام للراغبين في الزواج..النوم إلى جانب الشريك يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة..وها علاش

عاجل... وبالصور إلقاء القبض على مشرمل خطير تعدى على بنت دركي و هاكيفاش | حوادث و حقوق

عاجل... وبالصور إلقاء القبض على مشرمل خطير تعدى على بنت دركي و هاكيفاش

مؤلم وبالصورة.. فتاة محجبة حاولت شرب سم الفئران ورمي نفسها بالبحر بطنجة..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. فتاة محجبة حاولت شرب سم الفئران ورمي نفسها بالبحر بطنجة..وها شنو وقع ليها

فيديو جد خطير يشعل الفايسبوك.. مشرمل هاز سيف وكيخلع في الناس في دمنات..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يشعل الفايسبوك.. مشرمل هاز سيف وكيخلع في الناس في دمنات..تفاصيل مثيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.