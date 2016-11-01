الفايسبوك يضيف ميزة جديدة لمستخدميه تخص ''الويفي'' ﻿

بدأت شركة ''فيسبوك'' اختبار ميزة جديدة تهدف إلى إبراز نقاط الوصول إلى شبكات ''الويفي''، العامة والمجانية الموجودة في الأماكن القريبة من المستخدمين، وذلك في مسعى منها لإبقاء مستخدميها على اتصال دائم

شوف تيفي: وكالات

بدأت شركة "فيسبوك" اختبار ميزة جديدة تهدف إلى إبراز نقاط الوصول إلى شبكات "الويفي"، العامة والمجانية الموجودة في الأماكن القريبة من المستخدمين، وذلك في مسعى منها لإبقاء مستخدميها على اتصال دائم بالإنترنت، وبالتالي الاستفادة من خدماتها.

وقال متحدث باسم الشركة في حديث لإحدى المنابر المختصة بالشؤون التقنية، أنه ولمساعدة الناس على البقاء على تواصل مع الأصدقاء والتجارب التي تهمهم، فإن الشركة قامت بطرح ميزة جديدة ترصد شبكات واي فاي المفتوحة والمرتبطة بالأماكن القريبة.

ورصد مستخدمون الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “العثور على واي فاي”، على تطبيق فيسبوك الخاص بنظام التشغيل آي أو إس، وهي تُختبر حاليا فقط في عدد من الدول، حسب ما أكدت شركة فيسبوك.

وللاستفادة من الميزة، تنصح فيسبوك المستخدمين بأن يسمحوا للتطبيق بمعرفة سجل المواقع الخاصة، لأن ذلك “سيسمح للفيسبوك ببناء سجل من المواقع المحددة الواردة من خلال جهازك”.

ويعتقد أن الميزة الجديدة تأتي لمساعدة المستخدمين في الدول النامية حيث يصعب عليهم الاشتراك بالبيانات الجوالة، ويُضطرون لاستخدام النسخة الخفيفة من فيسبوك، Facebook Lite، كما أنها قد تكون مفيدة لأولئك الذين لا يريدون تكبد رسوم التجوال الدولي المكلفة عند السفر.