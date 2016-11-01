مجهولون يدخلون مسجدا في السويد ويرسمون على الجدار عبارات عنصرية ﻿

قالت الشرطة السويدية إن مجهولين دخلوا مسجدا في ستوكهولم بعد صلاة فجر يوم السبت، ورسموا شعار النازية وكتبوا شعارات منبوذة على جدران المسجد، كما ألقوا مفرقعات قبل أن يغادروا.

شوف تيفي: وكالات



قالت الشرطة السويدية إن مجهولين دخلوا مسجدا في ستوكهولم بعد صلاة فجر يوم السبت، ورسموا شعار النازية وكتبوا شعارات منبوذة على جدران المسجد، كما ألقوا مفرقعات قبل أن يغادروا.

فيما أوضح المسؤولون في المسجد لوكالة "تي تي" السويدية للأنباء أن مصليا واحدا كان لا يزال داخل المسجد عند اقتحامه.

من جانبه، صرح مصطفى تومتورك أحد ممثلي الطائفة المسلمة في ستوكهولم لوكالة الأنباء المذكورة: "لم نكن نتوقع شيئا من هذا القبيل، من الصعب أن نفهم ما يحصل في مجتمعاتنا أكان على المستوى الدولي أم في بلدنا هنا، لم أعد أعرف السويد الحالية".