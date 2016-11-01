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ملف الأساتذة المتدربين يعود للحوار من جديد بعد أسبوعين من الإحتجاج

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 02:10 ملف الأساتذة المتدربين يعود للحوار من جديد بعد أسبوعين من الإحتجاج | بوليتيك
ملف الأساتذة المتدربين يعود للحوار من جديد بعد أسبوعين من الإحتجاج
ستجتمع لجنة تتبع ملف الأساتذة المتدربين الأربعاء المقبل، بعد دخولهم في إضراب ومسيرات إحتجاجية أمام المديريات الإقليمية والجهوية للتعليم على مدى أسبوعين.

شوف تيفي

ستجتمع لجنة تتبع ملف الأساتذة المتدربين الأربعاء المقبل، بعد دخولهم في إضراب ومسيرات إحتجاجية أمام المديريات الإقليمية والجهوية للتعليم على مدى أسبوعين.

وقالت مصادر مطلعة من داخل المجلس الوطني للأساتذة المتدربين الذي إجتمع مساء اليوم لمناقشة تطورات تراجع الحكومة على بنود الإتفاق السابق بعد رسوب أساتذة بمركز التكوين العرفان، وحصول الأساتذة على مبلغ 2400 درهم منذ إنطلاق الموسم الدراسي، حيث ستعود لجنة التتبع إلى الإجتماع من جديد بمقر عمالة الرباط.

وأوضحت ذات المصادر، أن لجنة التتبع المنتظر إجتماعها الأربعاء المقبل ستناقش أسباب عودة الأساتذة المتدربين بحضور مرتقب لممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وعامل الرباط، وممثل عن وزارة التعليم والمالية، وأعضاء المبادرة وممثلوا بعض النقابات.المتدربين، الأساتذة،الحكومة،التنسيقية،المتدربين، شوف تيفي

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