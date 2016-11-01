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بالفيديو.. عشرات السيارات الفارهة في عرس مغربي تثير حفيظة الشرطة البلجيكية وهذا ما وقع

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 01:26 بالفيديو.. عشرات السيارات الفارهة في عرس مغربي تثير حفيظة الشرطة البلجيكية وهذا ما وقع | مجتمع
بالفيديو.. عشرات السيارات الفارهة في عرس مغربي تثير حفيظة الشرطة البلجيكية وهذا ما وقع
يظهر شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 42 سيارة فارهة لضيوف حفل زفاف مغربي، وهي متوقفة وسط شوارع بمدينة انتويربن البلجيكية.

شوف تيفي

يظهر شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 42 سيارة فارهة لضيوف حفل زفاف مغربي، وهي متوقفة وسط شوارع بمدينة انتويربن البلجيكية.

الحدث الذي تسبب في عرقلة حركة السير، بحسب ناشري الفيديو، جعل الشرطة البلجيكية تفتح تحقيقات حول شبهة وجود علاقة بين السيارات التي ظهرت في شريط الفيديو، ومافيا مخدرات معروفة تنشط في بلجيكا والدول المجاورة، مما جعلها تستدعي أصحابها للاستماع إليهم حول مصدر أموال العائلة.

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