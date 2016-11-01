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أخنوش يتنقل بين الجهات للوقوف على وضعية هياكل حزب الأحرار

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 00:22 أخنوش يتنقل بين الجهات للوقوف على وضعية هياكل حزب الأحرار | بوليتيك
أخنوش يتنقل بين الجهات للوقوف على وضعية هياكل حزب الأحرار
يبدأ عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنطلاقا من يوم غد الأحد 27 نونبر جولة تشمل جميع جهات المغرب للوقوف على وضعية الهياكل التنظيمية للحزب.

شوف تيفي
يبدأ عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنطلاقا من يوم غد الأحد 27 نونبر جولة تشمل جميع جهات المغرب للوقوف على وضعية الهياكل التنظيمية للحزب.
وكشف الموقع الإلكتروني للحزب، أن الجولة ستكون مناسبة من أجل مناقشة سياق ما بعد الانتخابات في جميع الجهات، والوقوف على وضعية الهياكل الجهوية للحزب،
وأوضح ذات البلاغ، أن جولة عزيز أخنوش ستنطلق من مدينة طنجة يوم الأحد 27 نونبر، حيث تهدف اللقاءات التي ستجمع الرئيس مع مفتشي الحزب ومنتخبيه، ''تبادل الآراء مع التجمعيين من أجل وضع تصور مشترك للمشاريع المستقبلية للحزب''.
وسبق للمكتب السياسي للحزب أن ناقش في إحدى لقاءاته الزيارة التي سيقوم بها الرئيس مع بعض أعضاء المكتب السياسي إلى جميع الجهات.

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