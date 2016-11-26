 أمن فاس يلقي القبض على متورط في إعداد وتقطير ''الماحيا'' و ها شحال لقاو عندو ديال الكرموس المجفف ﻿
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أمن فاس يلقي القبض على متورط في إعداد وتقطير ''الماحيا'' و ها شحال لقاو عندو ديال الكرموس المجفف

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 23:55 أمن فاس يلقي القبض على متورط في إعداد وتقطير الماحيا و ها شحال لقاو عندو ديال الكرموس المجفف | حوادث و حقوق
أمن فاس يلقي القبض على متورط في إعداد وتقطير ''الماحيا'' و ها شحال لقاو عندو ديال الكرموس المجفف
ألقت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، القبض على مبحوث عنه من ذوي السوابق العدلية يوم أمس الجمعة من أجل تورطه في إعداد وتقطير مسكر ماء الحياة ''الماحيا'' بأحد المنازل، بحي الحسني بمدينة فاس

شوف تيفي


ألقت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، القبض على مبحوث عنه من ذوي السوابق العدلية يوم أمس الجمعة من أجل تورطه في إعداد وتقطير مسكر ماء الحياة ''الماحيا'' بأحد المنازل، بحي الحسني بمدينة فاس


وفي هذا السياق أفاد مصدر أمني لـ ''لشوف تيفي'' أن الموقوف كان بحوزته طنجرتيين للضغط وأنابيب نحاسية وأفرنة نارية وقطن وقنينة غاز بالإضافة إلى أواني تحتوي على الماء وبراميل كبيرة تحتوي على كميات من التين المجفف والمخمر وأخرى بها 150 لتر من مستخلصات التين المخمر.


هذا وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث سيتم تقديمه على أنظار العدالة بتتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة وتصنيع مسكر ماء الحياة.

أمن فاس يلقي القبض على متورط في إعداد وتقطير ''الماحيا'' و ها شحال لقاو عندو ديال الكرموس المجففأمن فاس يلقي القبض على متورط في إعداد وتقطير ''الماحيا'' و ها شحال لقاو عندو ديال الكرموس المجففأمن فاس يلقي القبض على متورط في إعداد وتقطير ''الماحيا'' و ها شحال لقاو عندو ديال الكرموس المجفف

 

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