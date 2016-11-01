بالفيديو.. شاهدوا كيف تمكن مواطنون من القبض على لص و محاصرته بالناظور ﻿

شوف تيفي
يظهر شريط الفيديو المُرفق لصا كان يحاول دخول محل تجاري لسرقته، قبل محبالناظور طرف بعض الشباب في "العروي" بالناظور.
وعن تفاصيل الحادث، كشفت مصادر محلية أن صاحب المحل هو من تدخل رفقة مجموعة من الشباب، عندما رأى اللص بصدد فتح باب محله المخصص لبيع الهواتف المحمولة ولوازمها، ليقوموا بمحاصرته وتوجيه لكمات إليه حين كان يقاومهم، إلى أن حلت دورية للشرطة بعين المكان فاقتادت اللص إلى مفوضية الشرطة من أجل التحقيق معه.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.