بالفيديو.. شاهدوا كيف تمكن مواطنون من القبض على لص و محاصرته بالناظور ﻿

يظهر شريط الفيديو المُرفق لصا كان يحاول دخول محل تجاري لسرقته، قبل محبالناظور طرف بعض الشباب في ''العروي'' بالناظور.

شوف تيفي

يظهر شريط الفيديو المُرفق لصا كان يحاول دخول محل تجاري لسرقته، قبل محبالناظور طرف بعض الشباب في "العروي" بالناظور.

وعن تفاصيل الحادث، كشفت مصادر محلية أن صاحب المحل هو من تدخل رفقة مجموعة من الشباب، عندما رأى اللص بصدد فتح باب محله المخصص لبيع الهواتف المحمولة ولوازمها، ليقوموا بمحاصرته وتوجيه لكمات إليه حين كان يقاومهم، إلى أن حلت دورية للشرطة بعين المكان فاقتادت اللص إلى مفوضية الشرطة من أجل التحقيق معه.