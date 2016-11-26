عاجل..انقلاب أربع سيارات بالطريق السيار بالدار البيضاء وهذا ما وقع ﻿

شهد الطريق السيار على مستوى مُحوِل عين برجة قبل قليل حادثة سير خطيرة أبطالها شباب متهورون كانوا على متن سيارة رباعية الدفع يسيرون بسرعة جنونية دون احترامهم لقوانين السير ما تسبب في انقلاب سيارتهم.

شوف تيفي

شهد الطريق السيار على مستوى مُحوِل عين برجة قبل قليل حادثة سير خطيرة أبطالها شباب متهورون كانوا على متن سيارة رباعية الدفع يسيرون بسرعة جنونية دون احترامهم لقوانين السير ما تسبب في انقلاب سيارتهم.

وحسب مصدر شوف تيفي أدى هذا الحادث إلى انقلاب ثلاثة سيارات أخريات،و أصيبت على إثره ثلاث فتيات كن على متن إحدى السيارات المنقلبة بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهن على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالبيضاء

وحسب شهود عيان فإن الشباب الذين تسببوا في الحادثة لاذوا بالفرار ما يرجح فرضية عدم توفرهم على أوراق السيارة بالإضافة إلى إمكانية تعاطيهم للكحول.





