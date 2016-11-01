الداخلية السعودية تعلن القبض على منتسب لتنظيم الدولة الاسلامية قتل جنديا شمال المملكة ﻿

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، القبض على شخص ينتمي لتنظيم (داعش) الإرهابي قتل جنديا تابعا للقوات المسلحة السعودية بمنطقة تبوك شمال المملكة الأسبوع الماضي.

شوف تيفي:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، القبض على شخص ينتمي لتنظيم (داعش) الإرهابي قتل جنديا تابعا للقوات المسلحة السعودية بمنطقة تبوك شمال المملكة الأسبوع الماضي.

وذكر المتحدث الأمني بالوزارة في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وهو مواطن سعودي، وضبط ''بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص أنها السلاح الذي استخدم في تنفيذ الجريمة''، مشيرا إلى إلقاء القبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية.

وأوضح المتحدث أن الموقوف أقر في التحقيقات بتبنيه لفكر (داعش) الإرهابي وارتكابه لجريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين، مضيفا أن التحقيقات لا تزال مستمرة معه ومع بقية الموقوفين في القضية.

وتعرض الجندي التابع للقوات المسلحة السعودية، بحسب بيان وزارة الداخلية، لإطلاق النار وهو يقود سيارته الخاصة في مدينة تبوك الأحد الماضي، ما أدى إلى مقتله على الفور.



