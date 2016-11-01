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تطورات جديدة في قضية وفاة تاجر مخدرات بالدار البيضاء

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 23:17 تطورات جديدة في قضية وفاة تاجر مخدرات بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
تطورات جديدة في قضية وفاة تاجر مخدرات بالدار البيضاء
أكد مصدر طبي تابع للمركز الطب الشرعي بمدينة الدار البيضاء، أن الأسباب وراء وفاة تاجر المخدرات الذي أوقفته الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق الأسبوع الماضي ناجمة عن ابتلاعه لكبسولات من المخدرات

شوف تيفي

 

أكد مصدر طبي تابع للمركز الطب الشرعي بمدينة الدار البيضاء، أن الأسباب وراء وفاة تاجر المخدرات الذي أوقفته الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق الأسبوع الماضي ناجمة عن ابتلاعه لكبسولات من المخدرات القوية وتحلّلها داخل معدته.

وفور وفاة تاجر المخدرات والمعروف بسوابقه القضائية، استدعت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء المنصرم، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي في ظروف وملابسات الوفاة.

وحسب معلومات متطابقة، فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمجموعة من الأشخاص على ذمة البحث في هذه القضية، من بينهم زوجة الهالك والشخص الذي كان برفقته خلال عملية التوقيف، والذي أكد أنهما تناولا الكوكايين والمشروبات الكحولية، مضيفا أن الهالك استهلك جرعات زائدة من هذا المخدر القوي مما أدى إلى وفاته.

جدير بالذكر أن التحريات لازالت متواصلة كما أن الفرقة الوطنية تنتظر التوصل بالتقرير النهائي للتشريح الطبي قبل إحالة الملف على النيابة العامة المختصة.

 

 

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حوادث وحقوق تطورات وفاة تاجر مخدرات الدار البيضاء شوف تيفي

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