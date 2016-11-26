حاتم عمور يضرب موعدا مع محبي سعد المجرد في الوقفة التضامنية بالبيضاء ﻿

نشر المغني المغربي حاتم عمور قبل قليل على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة يضرب من خلالها موعدا مع محبي سعد المجرد في الوقفة التضامنية التي من المقرر بالبيضا يوم غد الأحد على الساعة الثالثة زوالا

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نشر المغني المغربي حاتم عمور قبل قليل على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة يضرب من خلالها موعدا مع محبي سعد المجرد في الوقفة التضامنية التي من المقرر بالبيضا يوم غد الأحد على الساعة الثالثة زوالا أمام مقر قنصلية فرنسا بمدينة الدارالبيضاء وذلك بعد اعتقال لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية قبل شهر من الأن.

وفي هذا الصدد قال صاحب أغنية « حسدونا » من خلال التدوينة.."غدا ان شاء الله .......نتلاقاو لدعم صديقنا وأخونا #سعد_لمجرد كونوا فالموعد .....#كلنا_سعد_لمجرد."



جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي لم يُصدر أي حُكم في حق « المعلم » وذلك بسبب الشواهد الطبية التي تقدمها المذعية لورا بريول للمحكمة.





