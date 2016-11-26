دنيا باطما تنشر شروط حضور الوقفة التضامنية مع الفنان المغربي سعد لمجرد بالدار البيضاء ﻿

دعت الفنانة المغربية دنيا باطما اليوم السبت، جمهورها و جمهور الفنان المغربي سعد لمجرد، للخروج يوم غد الاحد ضمن الوقفة التضامنية التي ستحتضنها مدينة الدار البيضاء حول اعتقال الفنان المغربي سعد

''شوف تيفي''

دعت الفنانة المغربية دنيا باطما اليوم السبت، جمهورها و جمهور الفنان المغربي سعد لمجرد، للخروج يوم غد الاحد ضمن الوقفة التضامنية التي ستحتضنها مدينة الدار البيضاء حول اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد.



و قالت دنيا عبر منشور خاص بحسابها على الانستغرام،'' الوقفه التضامنية لابن المغرب أخونا #سعد_المجرد يوم الأحد باْذن الله تعبيرا عن حبكم كونو في عين المكان

شكرًا على وفائكم لهذا الفنان ..شروطها لباس أبيض مع حمل تسبيح.''



الوقفة و حسب المتضامنين الذين دعوا إليها،ستنظم بتصريح أمني على الساعة الثالثة أمام قنصلية فرنسا،حيث عبر جمهور المعلم عن رغبتهم في الحضور من خلال هاشتاغ عبر الفايسبوك.



و يقبع الفنان المغربي سعد لمجرد، في سجن ''فلوري'' بباريس على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة فرنسية تدعي أنه قام باغتصابها و تعنيفها.





