صعقة كهربائية تودي بحياة عامل بناء بالصخيرات ﻿

علمت ''شوف تيفي''اليوم أن عامل بناء لقي مصرعه بعد صعقة كهربائية، حينما كان يقوم بإصلاح عطب بمنزله الكائن بمقر عمله بإحدى شركات البناء القريبة من مركز الصخيرات .

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي"اليوم أن عامل بناء لقي مصرعه بعد صعقة كهربائية، حينما كان يقوم بإصلاح عطب بمنزله الكائن بمقر عمله بإحدى شركات البناء القريبة من مركز الصخيرات .

و حسب مصادرنا، تعرض الشاب الذي يبلغ من العمر 24 سنة و ينحدر من مدينة فاس، للصعقة أثناء قيامه بإصلاح عطب داخل مسكنه في نفس المشروع السكني.

و انتقلت عناصر الوقاية المدنية بسيارة الاسعاف الى مكان الحادث حيث وُجد الضحية فاقدا للوعي، ليتم نقله على وجه السرعة الى مستشفى سيدي لحسن بتمارة لتلقي العلاجات غير أنه غادر الحياة قبل وصوله إلى المستعجلات.



