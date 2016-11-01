حادثة سير خطيرة بطلها سائق سيارة أجرة بمراكش هذه تفاصيلها ﻿

شهد شارع الحسن الثاني بمدينة مراكش اليوم السبت حادثة سير خطيرة، راحت ضحيتها سيدتين وطفل صغير تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الرازي بمراكش.

شوف تيفي

شهد شارع الحسن الثاني بمدينة مراكش اليوم السبت حادثة سير خطيرة، راحت ضحيتها سيدتين وطفل صغير تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الرازي بمراكش.

وفي تفاصيل الواقعة، قام سائق سيارة أجرة بفتح الباب الأمامي لسيارته دون الإنتباه إلى قدوم دراجة نارية في نفس الإتجاه لتصطدم الأخيرة بالعربة وتُسقط سيدتين وطفل صغير كانوا على متنها، لتدهسهم سيارة ثانية.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية الأولى ظلت ساقطة على الأرض غارقة في دمائها، بينما السيدة الثانية والطفل الصغير أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم إلى المستعجلات.

هذا وفور وقوع الحادثة المروعة، انتفلت إلى عين المكان العناصر الأمنية لمباشرة التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.