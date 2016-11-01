مؤثر:وفاة خمسيني أثناء الوضوء بمرحاض المسجد أثناء أدائه الصلاة نواحي إمجاط ﻿

توفي أحد المصلين في ظروف غامضة داخل مرحاض بمسجد دوار “دار المختار” بجماعة كماسة بإمجاط، مساء أمس الجمعة 25 نونبر.

شوف تيفي



توفي أحد المصلين في ظروف غامضة داخل مرحاض بمسجد دوار “دار المختار” بجماعة كماسة بإمجاط، مساء أمس الجمعة 25 نونبر.

وحسب مصادر ''لشوف تيفي'' من مدينة مراكش، فالضحية مزداد سنة 1961 بدوار “اولاد تدرارين” متزوج وأب لخمسة ابناء، حيث عثر عليه جثة هامدة داخل مرحاض مسجد الدوار، حينما كان بصدد الوضوء لأداء صلاة العشاء.

هذا وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بإمجاط رفقة السلطة المحلية إلى عين المكان للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، فيما ثم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء وفاته.