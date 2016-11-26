مثير.. تدوينة العثماني نقلا عن شاروخان تثير الجدل وها أشنو قال فيها ﻿

يبدو أن عشاق الممثل الهندي البوليودي شاروخان كثر، ووصل صيتها إلى الوزراء والمسؤولين، حيث لم يجد بدا اليوم وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني من كتابة تدوينة على جدار صفحته الرسمية على

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يبدو أن عشاق الممثل الهندي البوليودي شاروخان كثر، ووصل صيتها إلى الوزراء والمسؤولين، حيث لم يجد بدا اليوم وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني من كتابة تدوينة على جدار صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وقال العثماني في تدوينته الغريبة ''ليس لدي وقت لكي أكره الأشخاص الذين يكرهوني لأني مشغول بحب الناس الذين يحبوني'' (شاروخان)، حيث أثارت هذه التدوينة جدلا واسعا بين منتقد وساخر ومعجب بذوق الوزير السابق.

ولحد الساعة لا نعلم من يكره العثماني، ولا على من يتحدث، أم أنها مجرد تدوينة عابرة يبدو أن العثماني سيعرف الكثير من خلال التعاليق عليها من طرف زائري صفحته الرسمية.