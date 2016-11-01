مثير.. اسباني ومغربي ضبطا يمارسان الجنس بأحد الفنادق وها أشنو وقع ليهم ﻿

شوف تيفي
اعتقلت مصالح الأمن بمراكش شيخا سبعيني من جنسية اسبانية وشاب مغربي يمارسان الشذوذ بإحدى الغرف في فندق بمدينة مراكش حسب الموقع الهولندي ''نوس'' الإخباري.
وأضاف المصدر ذاته أن المعتقلين تم ضبطهما من طرف إحدى عاملات النظافة بالفندق،التي أبلغت الإدارة ليتم الاتصال بالشرطة التي اعتقلتهما في حالة تلبس.
وكشف نفس المصدر أن الشاب المغربي الذي يبلغ من العمر 20 سنة والاسباني الذي يبلغ 70 سنة يواجهان حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.