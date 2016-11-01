مثير.. اسباني ومغربي ضبطا يمارسان الجنس بأحد الفنادق وها أشنو وقع ليهم ﻿

اعتقلت مصالح الأمن بمراكش شيخا سبعيني من جنسية اسبانية وشاب مغربي يمارسان الشذوذ بإحدى الغرف في فندق بمدينة مراكش حسب الموقع الهولندي ''نوس'' الإخباري.

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اعتقلت مصالح الأمن بمراكش شيخا سبعيني من جنسية اسبانية وشاب مغربي يمارسان الشذوذ بإحدى الغرف في فندق بمدينة مراكش حسب الموقع الهولندي ''نوس'' الإخباري.

وأضاف المصدر ذاته أن المعتقلين تم ضبطهما من طرف إحدى عاملات النظافة بالفندق،التي أبلغت الإدارة ليتم الاتصال بالشرطة التي اعتقلتهما في حالة تلبس.

وكشف نفس المصدر أن الشاب المغربي الذي يبلغ من العمر 20 سنة والاسباني الذي يبلغ 70 سنة يواجهان حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة.



