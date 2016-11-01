بن كيران : لقد أصبحت أتوفر اليوم على أغلبية لتشكيل الحكومة ﻿

كشفت مصادر ''شوف تيفي '' أن عبد الإله بن كيران صرح لمنتخبي حزب العدالة والتنمية بمجالس العمالات والأقاليم في إجتماع داخلي صبيحة اليوم بالمقر المركزي للحزب، أنه أصبح يتوفر على أغلبية لتشكيل الحكومة

شوف تيفي

كشفت مصادر ''شوف تيفي '' أن عبد الإله بن كيران صرح لمنتخبي حزب العدالة والتنمية بمجالس العمالات والأقاليم في إجتماع داخلي صبيحة اليوم بالمقر المركزي للحزب، أنه أصبح يتوفر على أغلبية لتشكيل الحكومة الثانية تحث رئاسته بعد إجتماعه بإدريس لشكر صبيحة أمس الجمعة.

وأضافت ذات المصادر، أن بن كيران تابع حديثه عن ''البلوكاج'' الذي عرفه تشكيل الحكومة في الفترة الأخيرة، موضحا أن موقف إدريس لشكر الأخير منح له إمكانية تشكيل الحكومة، لكنه أكد عن تشبثه بمشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار من اجل إعلان تشكيل الحكومة.

وطالب بن كيران المشاركين والمشاركات في اللقاء الدراسي الذي تنظمه مؤسسة منتخبين العدالة والتنمية إلى العمل على خدمة المواطنين الذين منحوا أصواتهم للحزب.