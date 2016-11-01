 غريب: ديربي الرجاء والوداد يهزم الوقفة التضامنية مع لمجرد في كازا.. كيفاش هاذ الشي؟ ﻿
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غريب: ديربي الرجاء والوداد يهزم الوقفة التضامنية مع لمجرد في كازا.. كيفاش هاذ الشي؟

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 18:31 غريب: ديربي الرجاء والوداد يهزم الوقفة التضامنية مع لمجرد في كازا.. كيفاش هاذ الشي؟ | ثقافة و فنون
غريب: ديربي الرجاء والوداد يهزم الوقفة التضامنية مع لمجرد في كازا.. كيفاش هاذ الشي؟
سيكون يوم غذ الأحد مميز بحدثين اثنين، الأول يجمع أهل الرياضة بالمتعة والفرجة من خلال الكلاسيكو البيضاوي، الذي سيجمع بين الرجاء والوداد.. والثاني يلتف حوله أهل الفن، من المدافعين عن سعد المجرد

شوف تيفي

سيكون يوم غذ الأحد مميز بحدثين اثنين، الأول يجمع أهل الرياضة بالمتعة والفرجة من خلال الكلاسيكو البيضاوي، الذي سيجمع بين الرجاء والوداد.. والثاني يلتف حوله أهل الفن، من المدافعين عن سعد المجرد وعشاقه الذين يؤازرونه في محنته بسجن فلوري بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
الغريب في هاذين الحدثين، هو أن الصدفة جمعتهما معا للانطلاق يوم الأحد على الساعة الثالثة بعد الزوال.. الأول سيجري بملعب أدرار بأكادير، في حين سيجري الثاني بـ''ملعب'' الهواء الطلق أمام القنصلية الفرنسية بالدارالبيضاء.
لكن، هل دار في خلد الداعين إلى تنظيم وقفة تضامنية مع سعد لمجرد، أن هذا التوقيت (الثلاثة زوالا) سيكون فيه المغاربة متسمرين أمام شاشات التلفاز لمشاهدة الديربي الكروي بين الرجاء والوداد، وبالتالي عدم ضمان تلبية الدعوة؟ ثم لماذا لم يبرمجوا وقتا آخر من اليوم ذاته، أي قبل أو بعد الكلاسيكو البيضاوي حتى يضمنوا مشاركة مكثفة تكون رسائلها أقوى؟
إن هذا التوقيت، الذي وصفه بعض عشاق لمجرد بـ''السيئ'' لن يخدم قضية ''لمعلم''، ولن يكون له أي تأثير، مادام أن المتعاطفين مع الفنان المتهم بالاغتصاب، سيكون أغلبهم مندمجا مع الديربي البيضاوي. وبالتالي، يكون هؤلاء المنظمين للوقفة، قد ساهموا في انتصار ديربي الرجاء والوداد على قضية سعد لمجرد.. فتداركوا الوقت قبل أن تصبح الوقفة فاشلة بسبب سوء التوقيت.


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سعد لمجرد ديربي الوداد الرجاء أكادير القنصلية الفرنسية

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