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الملك محمد السادس : زيارتي لمدينة أنتسيرابي بمدغشقر مؤثرة للغاية

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 18:11 الملك محمد السادس : زيارتي لمدينة أنتسيرابي بمدغشقر مؤثرة للغاية | بوليتيك
الملك محمد السادس : زيارتي لمدينة أنتسيرابي بمدغشقر مؤثرة للغاية
قال الملك محمد السادس أن الزيارة التي قام بها يوم الأربعاء الماضي لمدينة أنتسيرابي مؤثرة للغاية''، مضيفا ''لقد عاش جدي والأسرة الملكية سنتين بأنتسيرابي، وعلى عكس ما يكون عليه الأمر عادة بالمنفى،

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قال الملك محمد السادس أن الزيارة التي قام بها يوم الأربعاء الماضي لمدينة أنتسيرابي مؤثرة للغاية''، مضيفا ''لقد عاش جدي والأسرة الملكية سنتين بأنتسيرابي، وعلى عكس ما يكون عليه الأمر عادة بالمنفى، احتفظت أسرتي بذكريات رائعة بخصوص هذه الإقامة القسرية كما احتفظت باواصر متينة مع مدغشقر، لاسيما مع أنتسيرابي.
وتابع الملك محمد السادس حديثه ردا على جواب للصحافيين الذين حضروا للندوة الصحفية التي عقدها الملك مع وسائل الإعلام بدول مدغشقر، أن السبب ''الذي جعلني أحرص على زيارة المدينة وأقرر إطلاق مشاريع لفائدة ساكنتها هو السعي لإحداث مركز للتكوين المهني في السياحة والبناء والأشغال العمومية وتشييد مستشفى للأم والطفل، الذي سيؤمن أيضا تكوين الأطر الطبية''.

وأضاف الملك محمد السادس في الندوة الصحفية، بالقول ''أود رفع كل لبس: الشائعات التي تفيد بأن هذه المشاريع لن تعود بالنفع سوى على الطائفة المسلمة لا أساس لها من الصحة. فهذه المشاريع، موجهة بطبيعة الحال، لمجموع الساكنة. ملك المغرب هو أمير المؤمنين، المؤمنين بجميع الديانات، فالشعب الملغاشي شعب منفتح، شعب يمتلك قلبا نقيا. وبلدي المغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام. في الدولة المغربية، الإسلام معتدل، وسمح.

وأكد الملك محمد السادس أنه إلتقى بإمام مسجد محمد الخامس بأنتسيرابي، الذي سبق له أن زار المغرب والاستفادة من تكوين ب “معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات”، إنه مركز تتطلع أعداد متزايدة من المشاركين المنحدرين من بلدان مختلفة، ليحظوا بفرصة الولوج إليه''.

 

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