أخنوش والمنصوري يحضران إلى جانب بن كيران لتشييع جنازة إبن أخيه بالدار البيضاء ﻿

حضر كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والقيادي في ذات الحزب مصطفى المنصوري، لمقبرة الشهداء لتشييع جنازة إبن أخ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

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حضر كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والقيادي في ذات الحزب مصطفى المنصوري، لمقبرة الشهداء لتشييع جنازة إبن أخ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وكشفت مصادر مطلعة، أن جنازة إبن أخ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وشقيق القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الدار البيضاء شفيق بن كيران، شهدت حضورشخصيات سياسية و حزبية تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار و حزب العدالة و التنمية، حيث شوهد الجميع وهم يتلقون التعازي من طرف الحاضرين لصلاة الجنازة بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.