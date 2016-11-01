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مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد ابتلاعه 135 كبسولة من الحشيش

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 17:27 مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد ابتلاعه 135 كبسولة من الحشيش | دولي
مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد ابتلاعه 135 كبسولة من الحشيش
ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن التشريح الطبي الذي أجري على جثة مهاجر مغربي، كشف عن وجود 135 كبسولة من مخدر الحشيش في جسمه.

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ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن التشريح الطبي الذي أجري على جثة مهاجر مغربي، كشف عن وجود 135 كبسولة من مخدر الحشيش في جسمه.

الضحية البالغ من العمر 56 سنة، كان قد توفي أمام باب مستشفى في الجزيرة الخضراء ''قادس'' بإسبانيا، بعدما تخلى عنه أحد مرافقيه أمام قسم المستعجلات لمستشفى ''بونتا أوروبا'' في الجزيرة الخضراء، في 16 نونبر الجاري، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معروفة. ورغم تدخل طاقم طبي تابع للمستشفى لإنعاش الضحية، إلا أنه فارق الحياة بسبب الكمية الكبيرة من الكبسولات التي ابتلعها وكان يحاول تهريبها من المغرب إلى إسبانيا، إلا أن الشرطة الإسبانية تمكنت من تحديد هوية مرافقه وهو من جنسية مغربية يبلغ من العمل 42 سنة الذي تخلى عنه أمام باب المستشفى بعد أن أنزله من سيارة كانا على متنها.

 

 

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شوف تيفي حشيش كبسولة مخدرات الضحية تهريب مهاجر

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