مثير وبالحساب.. 2.4 مليون امرأة مغربية تتعرض للتعنيف والتحرش وها علاش ﻿

في خضم إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد النساء في المغرب، كشفت منظمة الأمم المتحدة خلال لقاء رسمي بالرباط بحر الأسبوع الجاري أن مجموع النساء اللواتي يتعرضن للتعنيف والتحرش يصل إلى 2.4 مليون امرأة

شوف تيفي

في خضم إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد النساء في المغرب، كشفت منظمة الأمم المتحدة خلال لقاء رسمي بالرباط بحر الأسبوع الجاري أن مجموع النساء اللواتي يتعرضن للتعنيف والتحرش يصل إلى 2.4 مليون امرأة مغربية، وهي نسبة أقل مما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق والتي تحدثت عن ما يقارب 6 ملايين امرأة مغربية تتعرض للعنف، ونصف هذا الرقم يتعرضن للعنف في إطار العلاقة الزوجية.

وكشفت المنظمة أنه ابتداء من الغد وإلى غاية العاشر من دجنبر القادم ستعمل على قضية محاربة العنف ضد النساء في الأماكن العامة وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية فضلا عن منظمات المجتمع المدني ومشاركة وسائل الإعلام المغربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي أحدثته المنظمة يوم 25 نونبر من كل سنة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد رجحت سبب ارتفاع العنف ضد النساء بشكل مهول إلى تفشي ظاهرة الزواج المبكر للفتيات وانقطاعهم عن الدراسة حيث كشفت في أحد تقاريرها أن ما مجموعه 35 ألف قاصر تزوجت سنة 2013، في حين أن القانون المغربي يمنع تزويج القاصر دون سن الثامن عشر.