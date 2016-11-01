سار للشباب المغاربة الحالم إلى الهجرة..عرض لكندا بدون مقابل و هذه هي الشروط ﻿

أفادت خلاصات دراسة لخبراء في مجال الهجرة، نشرت بالموقع الرسمی لرادیو کندا بخصوص برنامج الهجرة الجدید إلی کندا، أن حکومة ولایة انتاریو تقع وسط - شرق كندا، أبدت اهتماما متزايدا بإطلاق حملة ترويجية

شوف تيفي

أفادت خلاصات دراسة لخبراء في مجال الهجرة، نشرت بالموقع الرسمی لرادیو کندا بخصوص برنامج الهجرة الجدید إلی کندا، أن حکومة ولایة انتاریو تقع وسط - شرق كندا، أبدت اهتماما متزايدا بإطلاق حملة ترويجية دولية لاستقطاب المهاجرين الناطقين بالفرنسية.

و حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر السبت و الأحد'' في عددها لنهاية الأسبوع، تأكيده بأن المغاربة الذين يتقنون اللغة الفرنسية معنیون بهذا العرض الجديد للولاية، والذي یهدف إلی سد النقص ووقف تراجع الفرانكفونية فى الولاية.

وأوصى التقرير بضرورة إطلاق برنامج لجلب مهاجرين جدد في الدول الناطقة باللغة الفرنسية من بينهم المغاربة ودول أخرى، معتمدا على 13 إجراء من بينها تسهيل اجتياز الاختبارات اللغوية الخاصة بهذه العملية وتطوير وتيسير الوصول إلى المعلومات عبر شبكة الإنترنيت للمهاجرین الفرانکفونيين قبل وصولهم الی ولایة انتاریو التى تعتبر أكثر الولايات نطقا بالفرنسية من حيث عدد السكان بكندا الناطقين بالانجليزية.





