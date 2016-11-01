بعد اعتذار القناة الثانية عن حلقة إخفاء أثار العنف بواسطة الماكياج ..هذا ما وقع بين طاقم برنامج صباحيات ﻿

بعدما خرجت القناة الثانية، بتوضيح قدمت من خلاله اعتذاراً لجميع مشاهديها،بخصوص الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول حلقة برنامج صباحيات وطريقة إخفاء أثار العنف على الوجه بواسطة

''شوف تيفي''

بعدما خرجت القناة الثانية، بتوضيح قدمت من خلاله اعتذاراً لجميع مشاهديها،بخصوص الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول حلقة برنامج صباحيات وطريقة إخفاء أثار العنف على الوجه بواسطة الماكياج،كشفت مصادر ''شوف تيفي ،أن احتقانا و نقاشا كبيرا دار بين طاقم برنامج صباحيات الذي يعرض على القناة.



و قالت مصادرنا، إن بعض أفراد الطاقم تملصوا من مسؤولياتهم اتجاه ما تم تقديمه ضمن فقرات البرنامج،مباشرة بعدما كشفت القناة عن اتخاذها جميع الإجراءات المناسبة في حق الأشخاص المسؤولين عن هذا الخطأ، كما ستدعم آليات المراقبة والتأطير حول هذا الموضوع، ووجهت شكرها لجميع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا حرصا كبيرا من خلال متابعة هذا الموضوع وهو أمر تابعته القناة باهتمام.

وكان بلاغ للقناة الثانية والذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يوم أمس الجمعة، أوضح أن إدارة القناة ترى أن الفقرة المتعلقة بكيفية إخفاء أثار العنف على الوجه بواسطة ''الماكياج'' غير ملائمةوتشكل خطأ في التقدير بالنظر إلى حساسية وأهمية موضوع العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذه المقاربة تتناقض تماما مع الخط التحريري للقناة وميثاقها المبني على إعطاء قيمة بارزة لصورة المرأة من خلال التزام القناة منذ 27 سنة بالدفاع عن حقوق المرأة وهو الالتزام الذي تم الاعتراف به مرارا وتكرارا من طرف متتبعي القناة والمجتمع المدني.



وذكرت ''دوزيم'' في بلاغها بأن بأن برنامج صباحيات قد أدرج خلال هذا الأسبوع مجموعة من المواضيع التي تطرقت إلى الترسانة القانونية الخاصة بحماية حقوق المرأة، مقدمة في الوقت ذاته اعتذارها الصادق بعد هذا الخطأ في التقدير.







