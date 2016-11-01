إنفراد : بن كيران يلتقي بأخنوش لتحديد تاريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ﻿

كشفت مصادر خاصة، ''لشوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيجتمع برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار نهاية الأسبوع الحالي لإستئناف مفاوضات تشكيل الأغلبية التي ستقود الحكومة المقبلة.

شوف تيفي



كشفت مصادر خاصة، ''لشوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيجتمع برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار نهاية الأسبوع الحالي لإستئناف مفاوضات تشكيل الأغلبية التي ستقود الحكومة المقبلة.

وقالت ذات المصادر، أن كل من عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش يتأهبون لعقد لقاء مشترك بينهما عشية اليوم السبت أو غدا الأحد لإعادة إستئناف المفاوضات لتشكيل تحالف حكومي، بعد تأكيد حزب الإتحاد الإشتراكي رغبته في التواجد في الحكومة المقبلة.

وأوضحت ذات المصادر، أن برلمانيي حزب العدالة والتنمية، توصلوا بمعلومة من قيادة الحزب بعدم السفر إلى خارج الوطن في الأسبوع المقبل، حيث ألغى النواب الممثلون بمجلس النواب باسم العدالة والتنمية مشاركتهم في تظاهرة بتركيا، في حين أجل آخرون زيارات أكاديمية للخارج بعد توجيه قيادة الحزب.

وكشفت ذات المصادر المطلعة،أن توجيه الطلب لنواب مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية بعدم السفر نحو الخارج، هو إعلان صريح عن قرب التصويت على رئيس مجلس النواب، والذي سيتم إنتخابه كمرحلة أولى قبل الإعلان عن الحكومة، حيث أن التحالف الحكومي سينتخب المنصب الثالث في هرم الدولة قبل الإعلان الرسمي عن الحكومة.

من جهة، ثانية لم تستبعد مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عقد إجتماع مع أخنوش في الساعات المقبلة سواء في منزله بالرباط، أو بمدينة طنجة، لكن التصويت على رئيس مجلس النواب سابق لأوانه، لأن أغلب المؤشرات الحالية تظهر أن الحكومة لن تتم تسميتها حتى مطلع السنة المقبلة.





