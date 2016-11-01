 محمد أوزين ماباغيش الوزارة باغي يكون زعيم حزب الحركة بدل العنصر.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد ابتلاعه 135 كبسولة من الحشيش | دولي

مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد ابتلاعه 135 كبسولة من الحشيش

مثير وبالحساب.. 2.4 مليون امرأة مغربية تتعرض للتعنيف والتحرش وها علاش | مجتمع

مثير وبالحساب.. 2.4 مليون امرأة مغربية تتعرض للتعنيف والتحرش وها علاش

سار للشباب المغاربة الحالم إلى الهجرة..عرض لكندا بدون مقابل و هذه هي الشروط | مجتمع

سار للشباب المغاربة الحالم إلى الهجرة..عرض لكندا بدون مقابل و هذه هي الشروط

الزوج سكران والزوجة خائنة | مجتمع

الزوج سكران والزوجة خائنة

عاجل:انهيار جدار منزل بسلا وهذه حصيلة القتلى و الجرحى | حوادث و حقوق

عاجل:انهيار جدار منزل بسلا وهذه حصيلة القتلى و الجرحى

بعد اعتذار القناة الثانية عن حلقة إخفاء أثار العنف بواسطة الماكياج ..هذا ما وقع بين طاقم برنامج صباحيات | صحافة

بعد اعتذار القناة الثانية عن حلقة إخفاء أثار العنف بواسطة الماكياج ..هذا ما وقع بين طاقم برنامج

إنفراد : بن كيران يلتقي بأخنوش لتحديد تاريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

إنفراد : بن كيران يلتقي بأخنوش لتحديد تاريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب

حصري : بنكيران وشباط وبنعبد الله ولشكر وأخنوش في حكومة واحدة.. وها علاش | بوليتيك

حصري : بنكيران وشباط وبنعبد الله ولشكر وأخنوش في حكومة واحدة.. وها علاش

محمد أوزين ماباغيش الوزارة باغي يكون زعيم حزب الحركة بدل العنصر.. | بوليتيك

محمد أوزين ماباغيش الوزارة باغي يكون زعيم حزب الحركة بدل العنصر..

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

محمد أوزين ماباغيش الوزارة باغي يكون زعيم حزب الحركة بدل العنصر..

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 16:02 محمد أوزين ماباغيش الوزارة باغي يكون زعيم حزب الحركة بدل العنصر.. | بوليتيك
محمد أوزين ماباغيش الوزارة باغي يكون زعيم حزب الحركة بدل العنصر..
الموقف المتأرجح لحزب الحركة الشعبية لا يرتبط فقط بموقف بنكيران من مشاركته في الحكومة من جهة، أو بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تشبث به، من جهة أخرى، بل أيضا بسبب تزايد تباين المواقف بشكل حاد بين

شوف تيفي
الموقف المتأرجح لحزب الحركة الشعبية لا يرتبط فقط بموقف بنكيران من مشاركته في الحكومة من جهة، أو بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تشبث به، من جهة أخرى، بل أيضا بسبب تزايد تباين المواقف بشكل حاد بين أعضاء الحزب حول المشاركة في الحكومة المقبلة، والتي أفرزت فئتين بطموحات متضادة جعلت ''السنبلة'' يبتعد شيئا فشيئا من الحكومة المزمع تشكيلها.
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن كل من الثلاثي امحند العنصر وحليمة العسالي وصهرها محمد أوزين، غير مقتنعين بجدوى المشاركة في الحكومة، لأنهم متوجسون من احتمال رفض الأسماء المقترحة من طرفهم للاستوزار من الجهات العليا وليس فقط من بنكيران، بسبب سلسلة الفضائح التي تسبب فيها وزراء الحزب السابقين.. في المقابل، هذا الموقف يصطدم بقوة مع طموح فئة أخرى داخل الحزب، يتزعمها الوزير السابق محمد مبديع، ترى ضرورة المشاركة مرة أخرى في الحكومة بغض النظر عن فضائح الوزراء المستوزرين سابقا، مادام الحزب يتوفر على أسماء وازنة ذات نفوذ وسلطة.
لكن، عدم تحمس محمد أوزين، وزير الرياضة السابق، للمشاركة في الحكومة يحمل في طياته أهدافا شخصية كبيرة، كما تقول المصادر نفسها، إذ إن طموح الرجل كبُر بعد المؤشرات الأخيرة التي تُبعد حزب الحركة الشعبية من الحكومة المقبلة، ولم يعد يهمه منصب وزاري في الحكومة المقبلة.. لأن أوزين يفضل التضحية بعدم المشاركة في الحكومة، والعمل عوض ذلك على تعبيد الطريق، بمساعدة حليمة العسالي، ليكون أمينا عاما للحزب بدل العنصر.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحركة الشعبية فضائح أوزين بنكيران

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إنفراد : بن كيران يلتقي بأخنوش لتحديد تاريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

إنفراد : بن كيران يلتقي بأخنوش لتحديد تاريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب

حصري : بنكيران وشباط وبنعبد الله ولشكر وأخنوش في حكومة واحدة.. وها علاش | بوليتيك

حصري : بنكيران وشباط وبنعبد الله ولشكر وأخنوش في حكومة واحدة.. وها علاش

الملك يدعو إلى تعاون جنوب- جنوب قوي ومتضامن بين البلدان الإفريقية في ندوة صحفية و يؤكد عودته لمدغشقر في زيارة ثانية | بوليتيك

الملك يدعو إلى تعاون جنوب- جنوب ''قوي ومتضامن'' بين البلدان الإفريقية في ندوة صحفية و يؤكد عودته لمدغشقر في زيارة ثانية

سابقة : المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت تلحق مسيرا للمصالح المالية والمحاسبتية بالإدارة بعد تقارير ضده بوجود خروقات | بوليتيك

سابقة : المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت تلحق مسيرا للمصالح المالية والمحاسبتية بالإدارة بعد تقارير ضده بوجود خروقات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير..سرقة على المباشر من طنجة..شوفو أشنو وقع‎ | زووم
منذ 5 دقائق

خطير..سرقة على المباشر من طنجة..شوفو أشنو وقع‎

هذه هي الهدية التي تلقاها المصري اللذي قلد صوت نانسي عجرم و اشبعها ضحك في برنامج أراب آيدول | زووم

هذه هي الهدية التي تلقاها المصري اللذي قلد صوت نانسي عجرم و اشبعها ضحك في برنامج أراب آيدول

لأول مرة الراقصة نور تكشف عن اسم زوجها(فيديو) | معانا فنان

لأول مرة الراقصة نور تكشف عن اسم زوجها(فيديو)

فيديو الدليل القاطع بأن الشعرية الصينية مصنوعة من ميكا ها هو دليل | زووم

فيديو الدليل القاطع بأن الشعرية الصينية مصنوعة من ميكا ها هو دليل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد ابتلاعه 135 كبسولة من الحشيش | دولي
منذ 19 دقيقة

مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد ابتلاعه 135 كبسولة من الحشيش

مثير وبالحساب.. 2.4 مليون امرأة مغربية تتعرض للتعنيف والتحرش وها علاش | مجتمع

مثير وبالحساب.. 2.4 مليون امرأة مغربية تتعرض للتعنيف والتحرش وها علاش

سار للشباب المغاربة الحالم إلى الهجرة..عرض لكندا بدون مقابل و هذه هي الشروط | مجتمع

سار للشباب المغاربة الحالم إلى الهجرة..عرض لكندا بدون مقابل و هذه هي الشروط

الزوج سكران والزوجة خائنة | مجتمع

الزوج سكران والزوجة خائنة

﻿ ﻿
أمس 12:57 GMT

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.