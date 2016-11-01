الملك يدعو إلى تعاون جنوب- جنوب ''قوي ومتضامن'' بين البلدان الإفريقية في ندوة صحفية و يؤكد عودته لمدغشقر في زيارة ثانية ﻿

دعا الملك محمد السادس، في حديث صحفي خص به عددا من وسائل الإعلام الملغاشية، إلى تعاون جنوب- جنوب ''قوي ومتضامن'' بين البلدان الافريقية.

شوف تيفي:و م ع



دعا الملك محمد السادس، في حديث صحفي خص به عددا من وسائل الإعلام الملغاشية، إلى تعاون جنوب- جنوب ''قوي ومتضامن'' بين البلدان الافريقية.

وقال الملك في هذا الحديث الصحفي الذي نشرته وسائل الإعلام الملغاشية، على نطاق واسع، اليوم السبت، ''أتطلع لإقامة نموذج للتعاون جنوب- جنوب قوي ومتضامن، بين بلدان القارة الإفريقية''.

وأكد الملك محمد السادس على أن نموذج التعاون الذي يأمل المغرب تفعيله في مدغشقر مماثل لذلك ''الذي نعمل على تطويره في عدد من البلدان الإفريقية''.

وذكر الملك في هذا الصدد بخطاب جلالته بأبيدجان، في فبراير 2014، والذي أشار فيه إلى أن '' إفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في إفريقيا''.مشددا، على أنه ''في إطار تعاون، خال من العقد، يمكننا، جميعا، بناء المستقبل''، والمملكة حريصة على العطاء والتشارك '' بدون أي تعال أو غطرسة، ولا حس استعماري''.



وأبرز الملك ما تتمتع به مدغشقر من مؤهلات وموارد لا يمكن تجاهلها لضمان النجاح، مؤكدا جلالته استعداد المغرب لمواكبتها من خلال قطاعاته الوزارية ومقاولاته العمومية وقطاعه الخاص.

وعبر الملك في هذا السياق عن استعداده لتشجيع القطاع الخاص المغربي بشكل خاص على الانخراط في مشاريع بمدغشقر، في إطار تعاون متكافئ وعلى قدم المساواة مع نظيره الملغاشي.

كما أعرب جلالة الملك عن عزم المملكة على دعم مدغشقر خلال مؤتمر باريس.

كما أعلن صاحب الجلالة في السياق ذاته أنه سيعود لمدغشقر للوقوف شخصيا على سير إنجاز المشاريع التي يتم إطلاقها في هذا البلد.

وقال الملك ''كما أقوم بذلك في كل مكان، سواء بالمغرب أو الخارج، سأتابع شخصيا إنجاز مجموع هذه العمليات. سأعود بالتالي لمدغشقر''.

وأبرز صاحب الجلالة أن زياراته المستمرة للقارة الافريقية تندرج في إطار هذه الرؤية التي تروم توطيد دعائم نموذج للتعاون الافريقي.

وكشف جلالته عن مشاعر الارتياح التي تنتابه خلال زياراته للقارة ، معربا جلالته عن تقديره الخاص '' لمظاهر الحفاوة واللطف التي يعبر عنها السكان اتجاهي''.

وأضاف صاحب الجلالة '' أشعر على الدوم باعتزاز متزايد ومتنامي بكوني إفريقيا. كما أشعر بتعلق قوي اتجاه هذه القارة''.

وفي معرض جواب جلالته عن سؤال بخصوص عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ، أشار جلالة الملك إلى أن الحضور المغربي في إفريقيا، وبشكل خاص الجولة التي يقوم بها جلالته بها حاليا،'' لا تروق للبعض.