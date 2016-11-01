مديرية الأرصاد الجوية تحذر المغاربة لهذا السبب ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أنه من المتوقع أن تهم أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية قوية محليا، قد تصل إلى 100 ملم، يومي السبت والأحد، العديد من أقاليم شمال ووسط المملكة.

شوف تيفي:

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أنه من المتوقع أن تهم أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية قوية محليا، قد تصل إلى 100 ملم، يومي السبت والأحد، العديد من أقاليم شمال ووسط المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، اليوم السبت، أن هذه التساقطات، التي ستتراوح كمياتها ما بين 40 و70 ملمترا، ستهم، إلى غاية منتصف الليلة المقبلة، أقاليم طنجة، وأصيلة، والعرائش والفحص أنجرة.

وأضافت أن تساقطات تتراوح ما بين 25 و40 ملم، ستهم أقاليم المضيق-الفنيدق، وتطوان والقنيطرة، والخميسات، وخنيفرة، والجديدة، وبرشيد، وبن سليمان وخريبكة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يرتقب خلال الفترة نفسها، هطول أمطار قوية بأقاليم الحاجب والرباط-سلا، وآسفي.

وتابع أنه بالنسبة ليوم غد الأحد، ستهم تساقطات مطرية، ستترواح ما بين 60 و100 ملم، طيلة اليوم، أقاليم العرائش، ووزان، وشفشاون، والحسيمة، وتاونات، وتازة (غرب)، وخنيفرة، فيما ستترواح، خلال الفترة ذاتها، ما بين 25 و50 ملم بأقاليم طنجة، وتطوان، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والحاجب، والرباط-سلا، والصخيرات-تمارة، وأزيلال، وبني ملال، وخريبكة، وسطات، والجديدة، وآسفي والصويرة. من جهة أخرى، يتوقع ابتداء من ليلة السبت إلى الأحد، تسجيل تساقطات ثلجية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، التي يتجاوز علوها 1800 مترا





