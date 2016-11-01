تفاصيل مثيرة حول الدركي الذي قتل رئيسه بخمس رصاصات ﻿

على خلفية قضية محاكمة دركي قتل رئيسه بخمس رصاصات بعرباوة، كشفت يومية الصباح، أن الموقوف ارتكب جريمته في منتصف شهر غشت الماضي، باستعمال سلاحه الوظيفي و لاذ بالفرار نحو منزل أسرته بالقصر الكبير

شوف تيفي:



على خلفية قضية محاكمة دركي قتل رئيسه بخمس رصاصات بعرباوة، كشفت يومية الصباح، أن الموقوف ارتكب جريمته في منتصف شهر غشت الماضي، باستعمال سلاحه الوظيفي و لاذ بالفرار نحو منزل أسرته بالقصر الكبير واستعانت عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بأصدقائه الذين ظلوا يتفاضون معه لتسليم نفسه و استجاب لطلبهم و ترك سلاحه.



و كان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، أحال بداية الأسبوع، على الوكيل العام بالمحكمة نفسها، الدركي، الذي قتل رئيسه في العمل بـ5 رصاصات بالمركز الترابي للدرك الملكي بعرباوة، بعد متابعته بتهم القتل العمد باستعمال السلاح الناري .



و حسب معطيات نشرتها يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فإن الدركي استعمل سلاحه الوظيفي ضد ''أجودان '' يشغل نائب رئيس المركز الترابي عرباوة ضواحي سوق أربعاء الغرب، بسبب أوامر أصدرها الهالك للموقوف قصد تزوير محاضر أبحاث تمهيدية لفائدة أحد معارفه.

وتابعت اليومية، نقلا عن مصدرها، أن الدركي رفض تزوير المحاضر قبل أحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بعد حجز عربة المقرب من المسؤول الدركي، وأن الموقوف ظل يرفض تزوير المساطر المنجزة خوفا على مستقبله، وبعدها شرع الرئيس في التضييق عليه وإسناد مهام صعبة له، كما أهانه بعبارات قبيحة أمام زملائه العاملين بالمركز الترابي ذاته.



