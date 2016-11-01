 سابقة : المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت تلحق مسيرا للمصالح المالية والمحاسبتية بالإدارة بعد تقارير ضده بوجود خروقات ﻿
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سابقة : المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت تلحق مسيرا للمصالح المالية والمحاسبتية بالإدارة بعد تقارير ضده بوجود خروقات

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 14:57 سابقة : المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت تلحق مسيرا للمصالح المالية والمحاسبتية بالإدارة بعد تقارير ضده بوجود خروقات | بوليتيك
سابقة : المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت تلحق مسيرا للمصالح المالية والمحاسبتية بالإدارة بعد تقارير ضده بوجود خروقات
في خطوة مفاجئة، ألحق مسير سابق للمصالح المالية والمادية والمحاسباتية بإحدى الثانويات التأهيلية بمنطقة ايت إيعزة، كإداري بمقر المديرية الإقليمية للتعليم رغم تقارير لجان التفتيش محليا وجهويا عن

شوف تيفي

في خطوة مفاجئة، ألحق مسير سابق للمصالح المالية والمادية والمحاسباتية بإحدى الثانويات التأهيلية بمنطقة ايت إيعزة، كإداري بمقر المديرية الإقليمية للتعليم رغم تقارير لجان التفتيش محليا وجهويا عن وجود خروقات بالثانوية.

وتساءلت مصادر ''شوف تيفي'' عن الجهات التي تحمي المسؤول السابق عن المصالح المالية والمحاسباتية بالثانوية، حيث أن إنهاء تكليف موظف ما بعد تقارير بوجود خروقات، يفرض إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي وليس تعيينه بالإدارة التي تمثل وزارة التربية الوطنية بإقليم تارودانت.

وعبرت مصادر نقابية عن غضبها وصدمتها، من تعيين ''المقتصد السابق والمحظوظ '' بالمديرية الإقليمية وسط صمت مريب للمديرية الجهوية للتعليم بسوس رغم توصلها بتقرير أعده أربعة مفتشين ينتمون لمصالح مختلفة كالمالية والتخطيط والتوجيه والشؤون التربوية.

وكشفت ذات المصادر النقابية، أن المفروض على المسؤولين بالنيابة والأكاديمية إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي كإجراء أولي بعد إعفائه من مهام تسيير المصالح المالية والمادية والمحاسباتية، أو على الأقل تعيينه في خارج المديرية الإقليمية التي تسير القطاع بالإقليم، أو الخروج ببلاغ كون الخروقات التي وقف عليها المفتشون غير موجودة، وأن إعفاء المقتصد والمدير من المهام سابقا هو إجراء عادي.

وقالت ذات المصادر، أن قرار المديرية الإقليمية والجهوية، سيشجع المقتصدين والمديرين والحراس العامين وكذا الأساتذة، القيام بخروقات والمطالبة بإيفاد لجان تفتيش من أجل التعيين كإداريين بمقر المديرية الإقليمية بتارودانت، خاصة الذين تربطهم علاقات مع أصحاب المقاولات والشركات للحصول على الصفقات العمومية لقطاع التعليم بالإقليم.

 

 

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