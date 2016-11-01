عاجل..حقائق جديدة في قضية مقتل فتاة على يد صديقتها بسطات..وهذه هي التفاصيل ﻿

في تطورات جديدة حول القضية التي هزت مدينة سطات هذا الأسبوع، بعد مقتل فتاة على يد صديقتها، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن سبب الخلاف الذي دفع الفتاة إلى ارتكاب جريمتها يعود إلى حساب قديم بين

''شوف تيفي''



في تطورات جديدة حول القضية التي هزت مدينة سطات هذا الأسبوع، بعد مقتل فتاة على يد صديقتها، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن سبب الخلاف الذي دفع الفتاة إلى ارتكاب جريمتها يعود إلى حساب قديم بين الضحية و صديقتها حول شقة كانتا تكتريانها.



و تنويرا للرأي العام المغربي، أوضحت المصادر ذاتها بأن الضحية والجانية كانت تربطهما علاقة صداقة وتعملان معا بمصنع لصناعة الجوارب بمدينة سطات، وقد دخلتا في خلاف حاد، لتقوم الضحية ''فاطمة'' البالغة من العمر 25 عاما بطرد صديقتها من الشقة، لتتطور الأمور بعد أن قامت الجانية بالتربص بـ ''فاطمة'' بالشارع العام وقتلها من خلال توجيه العديد من الطعنات القاتلة لها رفقة شقيقها.



و خلصت مصادرنا أن الضحية،كان تتميز بخصال حميدة ومعروفة لدى جيرانها و أصدقائها بأخلاقها الطيبة.



