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البحرية الإسبانية: ارتفاع محاولات الهجرة من سواحل طنجة إلى إسبانيا

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 13:45 البحرية الإسبانية: ارتفاع محاولات الهجرة من سواحل طنجة إلى إسبانيا | مجتمع
البحرية الإسبانية: ارتفاع محاولات الهجرة من سواحل طنجة إلى إسبانيا
ذكرت البحرية الإسبانية أن مضيق جبل طارق شهد منتصف الأسبوع الجاري، محاولات هجرة سرية مكثفة من طرف المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينطلقون من سواحل طنجة نحو جنوب إسبانيا، رغم صعوبة الأحوال الجوية

شوف تيفي

 ذكرت البحرية الإسبانية أن مضيق جبل طارق شهد منتصف الأسبوع الجاري، محاولات هجرة سرية مكثفة من طرف المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينطلقون من سواحل طنجة نحو جنوب إسبانيا، رغم صعوبة الأحوال الجوية وموجة البرد القارس التي تعرفها المنطقة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد سجل يوما الأربعاء والخميس الماضيين أزيد من 7 محاولات للهجرة غير الشرعية، على متن قوارب مطاطية انطلقت في أغلبها من ساحل منطقة بليونش غرب طنجة نحو سواحل إقليم قادس في جنوب إسبانيا.

وعلى إثر هذه المحاولات، تمكنت البحرية الإسبانية من إنقاذ 4 قوارب مطاطية خلال يوم الأربعاء، ليبلغ مجموع المهاجرين الذين تم إنقاذهم ونقلهم إلى ميناء طريفة 36 فردا، كلهم ينتمون إلى دول جنوب صحراء إفريقيا.

ومن جهتها، تمكنت البحرية المغربية من إنقاذ قارب خامس قبالة سواحل طنجة، خلال محاولة له لعبور مضيق جبل طارق، وكان على متنه 10 مهاجرين سريين، تم نقلهم إلى ميناء طنجة المتوسط.

 

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البحرية شوف تيفي إنقاذ مهاجرين سريين غرق طنجة إسبانيا

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