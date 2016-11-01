مغربي يحاول تهريب فتاة سورية عبر ميناء بني انصار إلى إسبانيا ﻿

قضت محكمة في مليلية بإدانة مواطن مغربي والحكم عليه بتسعة أشهر سجنا نافذا، إثر محاولته تهريب فتاة سورية صغيرة باستخدام وثائق مغربية مزورة.

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قضت محكمة في مليلية بإدانة مواطن مغربي والحكم عليه بتسعة أشهر سجنا نافذا، إثر محاولته تهريب فتاة سورية صغيرة باستخدام وثائق مغربية مزورة.

الحادثة تعود إلى سنة 2014، حيت تم توقيفه رفقة الطفلة ببني انصار الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة، من طرف عناصر الشرطة الإسبانية، حيث ادعى أنها ابنة أخيه وقدم وثائق للشرطة اكدت التحريات أنها مزورة، حيث تبين أن الطفلة سورية الجنسية وكان يحاول تهريبها الى مليلية.

وتوبع المعني بالأمر بتهمتي الإضرار بحقوق الأجانب والتزوير، لتحكم عليه المحكمة بتسعة أشهر سجنا، بعد اعترافه بالمنسوب إليه الذي يتيح له الاستفادة من ظروف التخفيف.



