بالصور..متهمة سعد لمجرد ''لورا بريول'' تنشر صورا جديدة بعد اتهامها سعد لمجرد باغتصابها‎ ﻿

نشرت الفرنسية ''لورا بريول'' مؤخرا صورا جديدة عبر حسابها الخاص بالفايسبوك بعدما دفعت شهادة طبية للقضاء الفرنسي تمنعها من الحضور إلى المحكمة و مواجهة الفنان المغربي سعد لمجرد.

شوف تيفي:

نشرت الفرنسية ''لورا بريول'' مؤخرا صورا جديدة عبر حسابها الخاص بالفايسبوك بعدما دفعت شهادة طبية للقضاء الفرنسي تمنعها من الحضور إلى المحكمة و مواجهة الفنان المغربي سعد لمجرد.

و تبدو ''لورا'' في الصور التي نشرتها و هي تمارس حياتها الطبيعية بدون أي تأثير لحقها بعد هذه القضية التي خلقت نقاشا كبيرا.

و كانت ''شوف تيفي'' قد توصلت بحر هذا الأسبوع بمقطع فيديو يظهر ''لورا بريول'' و هي على متن ميترو متوجهة من نيس إلى فرنسا حسب معلومات توصلنا بها .

وكانت مجموعة قراصنة معروفة باسم ''موروكو انونيموس''،من اختراق الصفحة الشخصية ''لورا بيرول'' التي اتهمت المغني المغربي سعد لمجرد باغتصابها.

ونجح القراصنة –وهم من منظمة ''أنونيموس'' التي اشتهرت بهجومها على المواقع الحكومية الإسرائيلية- في السيطرة على الصفحة، ووضع هاشتاغ ''كلنا سعد لمجرد''.



