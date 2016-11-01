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توقيف متهمين مورطين في جنح وجرائم مختلفة إثر حملة أمنية بمدينة ايت ملول

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 12:56 توقيف متهمين مورطين في جنح وجرائم مختلفة إثر حملة أمنية بمدينة ايت ملول | حوادث و حقوق
توقيف متهمين مورطين في جنح وجرائم مختلفة إثر حملة أمنية بمدينة ايت ملول
أسفرت الحملة الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، خلال أربع وعشرين ساعة (يومي 24 و25 نونبر الجاري) ، عن إيقاف مجموعة من المتهمين الذين تورطوا في ارتكاب جنح وأفعال إجرامية مختلفة.

شوف تيفي:

أسفرت الحملة الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، خلال أربع وعشرين ساعة (يومي 24 و25 نونبر الجاري) ، عن إيقاف مجموعة من المتهمين الذين تورطوا في ارتكاب جنح وأفعال إجرامية مختلفة.

وعلم لدى مصدر أمني ، اليوم السبت، أنه تم في هذا الإطار بحي قصبة الطاهر توقيف متهم، يبلغ من العمر 26 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة، ويجري البحث عنه من طرف مصالح الأمن بأيت ملول وأكادير، لاتهامه بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة، والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وبنفس الحي، تم توقيف متهم آخر ، يبلغ من العمر 20 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تهم استعمال سيارة دون إذن مالكها ، وحيازة أسلاك نحاسية متحصلة من عمليات سرقة.

وبحي المزار، تمكنت عناصر الشرطة من إيقاف متهم يلقب بــ''الكسكاس''، يبلغ من العمر 17 سنة ، كان يجري البحث عنه من طرف السلطات الأمنية لتورطه في أعمال تتعلق بالسرقة. كما ألقي القبض على شخص آخر يجري البحث عنه من طرف المصالح الأمنية لمدينة الداخلة، من أجل إصدار شيك بدون رصيد.

وعلاوة عن ذلك، أسفرت هذه الحملة الأمنية عن توقيف العديد من الأشخاص الذين ضبطوا متلبسين إما باستهلاك مخدر الشيرا، أو من أجل السكر العلني البين، وإثارة الضوضاء في الشارع العام.

واستنادا للمصدر نفسه، فإن هذه العمليات الأمنية تندرج في سياق المجهودات المبذولة من طرف مفوضية الشرطة بمدينة ايت ملول قصد محاربة كافة الظواهر الإجرامية وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.

 

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