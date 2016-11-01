سابقة.. النظام المصري يمنع نعمان لحلو من دخول التلفزيون المصري وها علاش ﻿

هي أشياء غريبة تمارسها مصر هذه الأيام، وكل من يتجرأ على انتقادها يكون مصيره السجن أو المنع، وكأن النظام خائف من أشياء لا يعلمها إلا هو، إنه نظام غريب ويتصرف بشكل من الدكتاتورية مع الجميع، ويضرب من

شوف تيفي: ع.س

هي أشياء غريبة تمارسها مصر هذه الأيام، وكل من يتجرأ على انتقادها يكون مصيره السجن أو المنع، وكأن النظام خائف من أشياء لا يعلمها إلا هو، إنه نظام غريب ويتصرف بشكل من الدكتاتورية مع الجميع، ويضرب من يد من حديد على كل من يجرأ على كشف نقطه السوداء التي ملأت أم الدنيا، ولم يعد يرى فيها إلا السواد بعد أن كانت مشعة في جميع المجالات ويضرب بها المثل...

وآخر القرارات الغريبة هو إصدار أوامر بمنع الفنان المغربي نعمان لحلو من دخول مصر، لسبب وحيد هو أن لحلو رفض دخول مصر بسبب تدوينة قال فيها أنه لن يدخل مصر مادامت هذه الأخيرة غير موضحة لموقفها اتجاه الصحراء المغربية، فضلا عن استقبالها لوفد من الكيان الوهمي بمناسبة احتفال البرلمان المصري بمرور 150 سنة على إحداثه.

وقال لحلو في تدوينته بسبب هذا الخبر، ''لا أعرف لماذا يعتقد إخواننا المصريين، أن كل إنسان لا يغني في مصر، تغيب عنه الأضواء'' .

وأضاف ''أقول لهم ، أنا لا تنقصني الأضواء في بلدي ، كما زعمتم، ولا أحبها أصلا، أما كوني أنتمي لجماعة الإخوان، لأنني استشهدت بمقولة لطارق رمضان، فهذا قمة الغباء والعبث

أما فيما يخص منعي من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، فلقد كنت سباقا ورفضت الدخول لمصر كلها، ما دامت لم تحدد موقفها من قضية الصحراء المغربية .وعموما، فأي شخص يختلف في أي نقطة مع مصر، يتهمونه بشتم البلد، كما اتهموني، وهذا لم يحصل وأتحداكم أن تثبتوا ذلك . أنا كل ما فعلت أنني وقفت إلى جانب الوحدة الترابية لبلدي، لما استقبل رئيس مجلس النواب المصري وفدا من جبهة البوليساريو الانفصالية''.

هكذا هو النظام المصري، لكن بالمقابل تبقى مكانة الفنانين المصريين في قلوب المغاربة كبيرة، والمغرب كان ولازال يحترم الفن المصري ويكن له حبا كبيرا ومتابعة عالية، والمغرب أيضا كرم ووشح مجموعة من الفنانين المصريين وكفاية أن نذكر منهم عادل إمام، نور شريف، هاني شاكر، والقائمة طويلة.

و في ذات السياق،اتصلت ''شوف تيفي'' بالفنان نعمان لحلو الذي رفض التعليق عن الموضوع مكتفيا بالتدوينة التي نشرها عبر حائطه الفايسبوكي.



